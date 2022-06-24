На Полтавщине харьковчанку приговорили к трем годам условно и 12 356 грн штрафа за распространение нюдсов в Telegram

Как оказалось, правоохранительные органы не сидят сложа руки и стоят на страже общественной морали.

Так, Октябрьский районный суд Полтавы вынес приговор харьковчанке, вина которой заключается в распространении собственных интимных фото и видео через закрытые каналы в Telegram. Материалы она снимала на камеру своего смартфона iPhone 11. О стоимости доступа к каналам с эротическим контентом она сообщала через ещё один Telegram-канал, ссылку на который разместила у себя в Instagram. Желающие посмотреть на откровенные фотографии девушки должны были перечислить деньги на её карту в monobank. Доступ стоил от 300 до 500 грн (предположительно в зависимости от канала).

Сотрудники следственных органов нашли доказательства 8 эпизодов изготовления откровенного контента, а также 6 фактов оплаты доступа к ним. За полгода, с мая по октябрь 2021 года, девушка смогла заработать таким образом не менее 3000 грн. А в октябре против неё открыли дело по чч. 1, 3 ст. 301 УК (изготовление, хранение в целях сбыта, сбыт изображений порнографического характера). Во время проведения обыска в квартире подозреваемой харьковские правоохранители изъяли доказательства, а именно чёрную маску, кожаную красную плётку с деревянной ручкой, красный шар с красным кожаным ремнём, два фаллоимитатора, анальную пробку, три карты Монобанка и Приватбанка, смартфоны iPhone 11 и Redmi Note 8 Pro. Чтобы определить, относятся ли к порнографии материалы, распространяемые девушкой, следствие также привлекло эксперта. Он проанализировал фото и видео, а его услуги стоили 12356 грн.

Поскольку суды в Харькове сейчас не работают, правосудие вершил суд в Полтаве. На заседании Дарья Х. признала вину и подтвердила все вышеизложенные обстоятельства. Судья Татьяна Сичиокно признала её виновной в изготовлении и сбыте порнографических материалов, в том числе повторно. В качестве наказания было присуждено 3 года заключения, но от отбывания этого срока девушка освобождена с испытательным сроком — 1 год. Кроме того, злоумышленницу обязали возместить государству расходы на привлечение эксперта. И ещё суд постановил уничтожить изъятые во время обыска секс-игрушки, а вот диск с копиями откровенных материалов – сохранить.

Отметим, что изготовление и сбыт порнографии до сих пор считается в Украине уголовным преступлением. И это не первый случай, когда стражи порядка обвиняют блоггеров по этой статье и используют государственные деньги на многократные экспертизы. Вместе с тем во время войны некоторые девушки начали движение теронлифанс, продавая свои откровенные снимки и собирая пожертвования на ВСУ. Кроме того, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев даже хвастался, что в бюджет поступило $305 тыс. налогов от сервиса OnlyFans.