Гетманцев: в бюджет поступили $305 000 налогов от сервиса OnlyFans — это первые поступления от «налога на Google»

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что известная платформа продаж контента для взрослых OnlyFans Сайт, где знаменитости, секс-работники и участники фильмов для взрослых публикуют свои видеозаписи и фотографии, а их подписчики получают доступ к контенту за ежемесячную плату перечислил в бюджет 305 тыс. дол. налоговых обязательств и это первые поступления от так называемого «налога на Google».

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Сам Гетманцев прокомментировал событие следующим образом:

«Вклад индустрии развлечений в финансирование нашей Победы. 😎Ожидаем следующие!»

Кроме внедрения «налога на Google», Даниил Гетманцев известен еще несколькими подобными противоречивыми инициативами, включая множество попыток ограничить ФЛП возможность сотрудничать с юрлицами.

На прошлой неделе украинские предприниматели обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно устранить Данила Гетманцева с должности секретаря Нацсовета Восстановления и налогового комитета Верховной Рады. По состоянию на 24 мая его подписали более 15 тыс. предпринимателей. Подписанты называют Гетманцева «олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода», а также «последовательным противником экономической свободы, сторонником более жесткого государственного регулирования и подавления предпринимательской инициативы». Президент пока никак не отреагировал на письмо, однако он может уволить Гетманцев только с должности секретаря Нацсовета Восстановления, а назначение глав комитетов Верховной Рады лежит вне компетенции Президента Украины (уволить его может только Парламент).

Что это за «налог на Google»

Речь о так называемом законе о «налоге на Google (№ 1525-ІХ), который был принят Верховной Радой в июне и того же месяца, подписанный Президентом. Мы неоднократно писали об этом противоречивом законопроекте авторства пресловутого Даниила Гетманцева в предыдущих новостях. Главное в нем – изменения к статье 208 Налогового кодекса Украины, которую в новой редакции должна дополнить норма о налогообложении электронных услуг. Согласно тексту этой нормы компании-нерезиденты, предоставляющие физлицам на территории Украины свои электронные услуги, должны уплачивать НДС в размере 20%.

Закон вступил в силу 1 января 2022 и обязывает иностранные IT-компании без официального представительства в Украине зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от совершения соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. От уплаты НДС освобождаются только операции по поставке услуг по дистанционному обучению через Интернет (если сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем) и отдельные образовательные сервисы. образовательных, научных и информационных ресурсов в сети Интернет по отраслям знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведение и предоставление не требует участия человека»].

Ранее автор инициативы Даниил Гетманцев утверждал, что только от рекламных услуг онлайн Украина может получить 3 миллиарда гривен в год и уверял, что Facebook и Viber готовы платить налоги в Украине.

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В то же время, мы не можем не упомянуть, что в конце апреля OnlyFans приостановил обслуживание аккаунтов и платежи авторов из россии.