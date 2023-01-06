На сайте «Дія» теперь можно оформить выписку из ЕГР. Как ее получить?

После краткосрочного бета-теста на портале сервиса государственных услуг «Дія» появилась выписка из Единого государственного реестра (ЕГР) — при необходимости этот документ, подтверждающий наличие бизнеса и содержащий необходимые данные о деятельности компании, уже можно заказать онлайн в несколько кликов с минимальными затратами времени и без личных визитов в госучреждения.

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Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) — один из важнейших документов для ФОП, который необходим для различных жизненных ситуаций: для участия в тендере, заключения договоров, получения банковских услуг. В деятельности предпринимателей этот документ играет такую ​​же важную роль как выписка о месте жительства в повседневной жизни украинцев.

Ранее выписку получали офлайн у регистратора, нотариуса или в ЦНАПах. Нужно было оплатить админсбор и ждать сутки. На портале «Действие» документ можно получить быстрее и с меньшим админсбором — 100 грн вместо 130 грн. Оплатить его можно картой прямо на портале. Кстати, в декабре указывали другую сумму админсбора: 120 грн офлайн и 90 грн при заказе на портале «Дія».

Как получить выписку на портале «Дія»

войти на портал «Дія»;

выбрать услугу «Витяг з ЄДР»;

просмотреть данные, содержащиеся в реестре, и подтвердить их;

оплатить админсбор — 100 грн;

получить выписку в формате PDF.

В свое время документ можно было заказать на сайте Минюста, и это была одна из самых популярных услуг на портале электронных сервисов ведомства — с 2015 года именно онлайн такой услугой воспользовались около 3 млн раз. С началом полномасштабного вторжения россии в Украину доступ к реестрам и, соответственно, к онлайн-услуге был ограничен. В декабре прошлого года доступ к порталу электронных сервисов Минюста был возобновлен, а получение онлайн-выписки из ЕГР для большего удобства перенесли на портал «Дія». К слову, на сайте в Минюста документ также можно оформить.

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Глава Минцифры Михаил Федоров отдельно отметил, что команда сейчас готовит много фундаментальных обновлений для предпринимателей в «Дії».

Как получить сведения из ЕГР бесплатно на сайте Минюста?

Без возможности загрузки большинство сведений из ЕГР можно получить бесплатно на сайте Минюста (услуга доступна по этой ссылке) — поиск производится без регистрации пользователя на портале по нескольким критериям, в частности по наименованию или идентификационному коду юридического лица. Доступ к услуге предоставляется исключительно при идентификации лица с использованием электронной подписи (квалифицированной или усовершенствованной).

Электронная выписка из ЕГР — вторая услуга, которую Минцифра запустила в «Дії» в 2023 году, который только начался. Несколькими днями ранее на портале появилась справка из Государственного реестра вещных прав. Она подтверждает право собственности на квартиру, дом или земельный участок.