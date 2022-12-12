Витяг з ЄДР незабаром можна буде отримати онлайн на сайті «Дія» — охочі вже можуть записатися на бета-тест

Витяг з Єдиного державного реєстру ось-ось цифровізують — Міністерство цифрової трансформації України готується до бета-тестування відповідної онлайн-послуги на сайті «Дія» та запрошує всіх охочих долучитися.

Раніше для отримання витягу з ЄДР підприємцям потрібно було звертатися до реєстратора чи нотаріуса, йти до ЦНАПу, сплачувати адміністративний збір у банку та чекати на документ щонайменше добу. Розробники «Дія» обіцяють максимально все простити та надати можливість замовити документ онлайн у декілька кліків з мінімальними затратами часу без візитів до держустанов. До того ж адмінзбір при отриманні витягу офлайн становить 120 грн, а при замовленні на порталі «Дія» — 90 грн.

Долучитися до тестування можуть дійсні або колишні ФОП, які мають електронний підпис: КЕП чи «Дія.Підпис». Подати заявку можна за цим посиланням.

Витяг з ЄДР — один з найважливіших документів для ФОП, який необхідний для різних життєвих ситуацій: для участі в тендері, укладання договорів, отримання банківських послуг. У діяльності підприємців цей документ відіграє таку ж важливу роль як витяг про місце проживання у повсякденному житті українців.

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Коли саме почнеться бета-тестування отримання витягу з ЄДР онлайн та як швидко послуга з’явиться на сайті «Дія», не уточнюється.