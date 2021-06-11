На севере Франции построят Renault ElectriCity, который станет крупнейшим в Европе центром производства электромобилей (до 400 тыс. в год)

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Французская компания Renault Group объявила о планах по созданию электромобильного центра Renault ElectriCity, который станет крупнейшим производителем экологически чистых автомобилей в Европе.

Центр совместит производственные и вспомогательные площадки в городах Дуэ, Мобёж и Рюис, расположенных вблизи друг друга на севере Франции. Предполагается, что в Renault ElectriCity будет работать порядка 5000 сотрудников, которые к 2025 году будут производить до 400 тыс. электромобилей в год.

Помимо производства в рамках Renault ElectriCity откроют R&D-подразделения, обучающие центры и запустят программы сотрудничества со стартапами и заинтересованными студентами из ближайших университетов.

Отметим, что в Дуэ уже в этом году начнут собирать новый серийный электромобиль Renault MeganeE с мощностью 160 кВт, батареей 60 кВтч и запасом хода 450 км, созданный на основе концепта Megane E-Vision.

Вскоре после этого на той же платформе CMF-EV завод начнет выпускать еще один новый электромобиль С-класса. В ближайшие годы в Дуэ также освоят вторую электрическую платформу и начнут выпускать на ее основе компактный электромобиль B-класса.

В свою очередь центр в Мобёж займется выпуском нового поколения электрического минивэна Renault New Kangoo, а в Рюисе сосредоточатся на выпуске необходимых для серийного производства электрических компонентов.

Напомним, что в рамках нового стратегического плана Renaulution французы собираются существенно ускорить «электрификацию» собственной продуктовой линейки, выпустив 14 новых электромобилей к 2025 году.

Источник: Renault