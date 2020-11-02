На следующей неделе Samsung представит 5-нм SoC Exynos 1080 — аппаратный базис смартфонов Galaxy S21





Можно отметить в календаре дату анонса еще одной флагманской SoC для мобильных устройств следующего поколения — Samsung разослала приглашения, подтвердив, что анонс 5-нм платформы Exynos 1080 (преемницы прошлогодней Exynos 980) состоится 12 ноября. Предположительно, именно эта SoC (наряду с Snapdragon 875) будет использоваться в грядущих флагманах Galaxy S21.

Apple и Huawei, как известно, уже «‎отстрелялись» и представили собственные 5-нм мобильные процессоры — A14 Bionic (легла в основу нового iPad Air и линейки iPhone 12) и Kirin 9000 (линейка Mate40). Остались Samsung и Qualcomm. К слову, вторая ранее запланировала анонс Snapdragon 875 на 1 декабря, и буквально на днях инженерный образец новой флагманской SoC Qualcomm отметился в AnTutTu, установив новый абсолютный рекорд (847 868 баллов, что на 200 тыс. превосходит результат предшественника).

Последние сообщение указывают, что Exynos 1080, которую ранее называли Exynos 2100, дебютирует как первая 5-нм SoC с высокопроизводительными 3-гигагерцевыми процессорными ядрами ARM Cortex-A78 и GPU Mali-G78. Недавно появились слухи, что Exynos 1080 послужит основой для флагманского смартфона vivo X60, который выйдет в Китае в самое ближайшее время.

Накануне в базе AnTuTu был замечен инженерный образец Exynos 1080 — его общий результат составил 693 600 баллов при оценке 181 099 в тесте CPU. С таким результатом Exynos 1080 опережает процессор Snapdragon 865+, использующийся во многих топовых смартфонах второй половину 2020 года, включая Galaxy Note20 Ultra. В то же время в тесте GPU этот образец Exynos 1080 набрал без малого 300 000 баллов, значительно опередив новейший геймерские смартфоны вроде ROG Phone 3 и Xiaomi Mi 10 Ultra, который набирает «всего» 258 171 баллов.

Судя по другим утечкам, кроме флагманской Exynos 1080, Samsung также готовит среднеуровневую SoC Exynos 981 с поддержкой Bluetooth 5.2 — не так она прошла сертификацию Bluetooth SIG.

Ранее также появлялась информация о том, что Samsung и AMD готовят более мощный процессор с графикой RDNA для ноутбуков с ОС Windows 10 on ARM. Но недавно надежный инсайдер IceUniverse сообщил, что SoC Exynos со встроенным графическим ускорителем по технологиям AMD появится на рынке не раньше 2022 или 2023 года.