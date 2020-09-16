Подробнее о 5-нм SoC Apple A14 Bionic, содержащей 11,8 млрд транзисторов

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Во время свой вчерашней презентации компания Apple анонсировала новый планшет iPad Air, сердцем которого стал новый процессор A14 Bionic. Apple называет его «самым продвинутым чипом».

Новый чипсет изготавливается по нормам 5-нанометрового технологического процесса и включает 11,8 млрд транзисторов. Устройство содержит 6 вычислительных ядер, которые обеспечивают прирост производительности на уровне 40% по сравнению с предыдущим решением. Графическое решение на базе 4 ядер с новой графической архитектурой позволяет достичь прироста графической производительности на 30%. В результате, устройства с новым чипсетом могут использоваться для редактирования 4K-видео, создания произведений искусства, запуска требовательных игр.

Для задач искусственного интеллекта в процессоре Apple A14 Bionic служит 16-ядерный Neural Engine который обеспечивает 2-кратный прирост производительности и способен выполнять до 11 трлн операций в секунду. Кроме того, в CPU интегрированы акселераторы машинного обучения второго поколения, которые способны выполнять соответствующие вычисления в 10 раз быстрее. Благодаря комбинации этих акселераторов в CPU, Neural Engine и производительного GPU, прямо на устройство можно обрабатывать ряд ресурсоёмких задач, таких как распознавание изображений, изучение естественного языка, анализ движений и др.

Источник: videocardz