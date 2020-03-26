«Нова пошта» запустила услугу бесконтактной доставки курьером (курьер оставляет посылку перед дверью, отходит на 1,5 метра от дверей и просит оплату без контакта)

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Украинский сервис доставки «Нова пошта» запустил услугу бесконтактной курьерской доставки, который минимизирует необходимость непосредственного общения заказчика и курьера, что в свою очередь уменьшает вероятность инфицирования.

«Сегодня главное для собственной безопасности — это бесконтакт. Нам нужно менять свои привычки: здороваться без рукопожатий, открывать дверь, не касаясь ручек, нажимать кнопки лифта в перчатках и платить в приложениях или через пейпасс. Для «Новой пошты» сейчас безопасность — самое важное. Мы уже создали безопасное пространство доставки и идем еще дальше. С 25 марта ввели новую услугу — бесконтактной доставки курьером» — отметили в пресс-службе оператора.

Как конкретно это будет работать? В случае если отправление оплачено:

Курьер оставляет посылку на коврике или в другом удобном для клиента месте,

Звонит клиенту в дверь и отходит на безопасное расстояние (не менее 1,5 м),

Ждет пока клиент заберет свое отправление.

В случае если отправление не оплачено:

Курьер предлагает клиенту оплатить товар через мобильное приложение, банковской картой или подготовить наличные без сдачи,

Далее действует по вышеуказанной схеме.

После доставки каждого отправления курьеры обрабатывают руки и телефоны антисептиком.

В «Новой поште» напомнили, что все отделения и курьеры компании обеспечены дезинфекторами, защитными масками и перчатками. «Нова пошта» дезинфицирует даже шариковые ручки, которые используются в отделениях. Кроме того, в отделениях созданы безопасные стоп-линии. Клиенты запускаются по одному человеку к каждому оператору, чтобы не создавать толкучку. Все сотрудники получили полный инструктаж, как безопасно выполнять свою работу, имеют медицинскую страховку и в любой момент могут обратиться к врачу. Также перед началом работы они проходят первичный осмотр и не допускаются к работе при повышении температуры или плохого самочувствия. «Нова пошта» призывает клиентов быть осторожными и пользоваться онлайн-услугами для оформления посылок и оплат, зонами самообслуживания в отделениях и поштоматами.

С началом карантина «Нова пошта» закрыла отделения в ТРЦ, а позже совместно с Rozetka и АТБ запустила курьерскую доставку продуктовых наборов на дом.

Источник: Нова пошта