На Закарпатье хотят создать национальный IT-кластер и обещают айтишникам «иммунитет» от мобилизации

На Закарпатье хотят создать некий «национальный IT-кластер» и обещают бизнесу ряд преимуществ, в частности, для айтишников заявлют освобождение от военной службы на время военного положения «для защиты экономики Украины». Первые детали по проекту рассказал глава областной военной администрации Закарпатья Виктор Никита на встрече с представителями IT-сферы, которые уже осуществили релокацию своего бизнеса в регион.

С начала войны в Закарпатье уже переехало около 35 тысяч специалистов IT-сферы, что открывает новые возможности для региона — по словам главы ОВА, он становится национальным хабом для всего украинского бизнеса.

«Бизнес, который будет перемещен и работать в Закарпатье, будет защищен. В частности, мы создаем в области национальный IT-кластер и освобождаем от военной службы всех айтовцев для защиты экономики Украины» Виктор Никита глава областной военной администрации Закарпатья

Чиновник отметил, что ОВА забронирует специалистов IT-сферы от призыва, выделит локации для работы, качественный интернет и будет оказывать помощь и сопровождение деятельности в налоговой сфере.

«Приглашаю всех IT-специалистов Украины в Закарпатье. Что мы предлагаем: мы бронируем айти-специалистов от призыва на военную службу во время мобилизации и военное состояние, предоставляем локации для работы, переработанные офисные площади и коворкинги, обеспечиваем их охрану, предоставляем качественный современный интернет (волокно, спутник), помогаем в сопровождении экономической, налоговой и хозяйственной деятельности».

Виктор Никита назвал два основных условия для получения статуса резидента «национального IT-кластера»:

ІТ-бизнес регистрируется как предприятие, которое намерено переместить свою деятельность и мощности в Закарпатскую область в Минэкономики.

Обязательная регистрация субъекта хозяйственной деятельности на территории области как реинтегрированное предприятие из другого региона.

После этого ОВА совместно с Минэкономики обеспечивает формирование предложений по бронированию IT-специалистов от призыва на военную службу во время мобилизации и военного состояния», подчеркнул председатель ОВА.

Никаких подробностей относительно сроков запуска и механизма работы этого спецрежима для IT пока нет.

А что так можно было?

Стоит дождаться оценок квалифицированных юристов, но идея председателя Закарпатской ОВА выглядит, мягко говоря, очень сомнительно — как попытка хайпануть на громкой теме. Во-первых, уже «Дія.City» (по состоянию на 31 марта резидентами этого спецрежима стали уже более 150 международных и украинских компаний) — на днях правительство упростило условия для IT-компаний на период военного положения. Во-вторых, и это очевидно, что без внесения необходимых изменений в законодательство невозможно предоставить IT-специалистам «иммунитет» от мобилизации. В начале марта Министерство цифровой трансформации Украины предлагало не мобилизовать IT-специалистов в ряды ВСУ, поскольку они защищают страну в киберпространстве и существенно поддерживают экономику. Инициатива по освобождению IT-специалистов от мобилизации — это пока только идея. Соответствующий законопроект не зарегистрирован в парламенте, и конкретных сроков принятия или реализации потенциальных изменений пока нет.