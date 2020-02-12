Налоговая все разъяснила: ФОП могут тратить деньги с предпринимательского счета на личные нужды (главное — заплатить налоги)





Как известно, в прошлом месяце НБУ отменил скандальную норму о запрете тратить деньги с ФОП-счета на личные нужды. Выступая с соответствующим заявлением, регулятор заявил, что это ограничение, которое действует с 2003 года, лежит в сфере ответственности налоговой службы. Теперь мы можем ознакомиться с официальной позицией налоговиков по этому вопросу соответствующее разъяснение было опубликовано на официальном портале ГНСУ, передает hromadske.

В налоговой отмечают, что ФОП — предприниматель и, согласно закону, предприниматели имеют право использовать прибыль по своему усмотрению. В то же время регулятор делает важную оговорку — только при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством.

«Физическое лицо-предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством». из разъяснения налоговой.

В ГНСУ также отмечают, что предпринимательство осуществляется на основе свободной части прибыли, то есть той, которая остается после уплаты предусмотренных законом налогов и сборов. Иными словами, предпринимателям разрешено пользоваться своими бизнес-счетами без ограничений, если на них останется достаточно средств для того, чтобы оплатить налоги и другие платежи.

Источник: hromadske