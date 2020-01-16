НБУ отменяет недавний запрет тратить деньги с ФОП-счета на личные нужды, но это еще не конец





В невероятно запутанной истории с недавним запретом тратить деньги с ФОП-счетов на личные потребности, новый поворот событий. После недавних разъяснений, которые внесли еще большую путаницу и спровоцировали новую волну негодования, НБУ решил отменить скандальную норму (да, охрана, отмена).

Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал председатель правления регулятора Яков Смолий. Основанием для решения послужило то, что ограничение касается налоговой службы.

«Мы ее (норму о запрете) приостанавливаем, поскольку этот комментарий касается фактически налоговой службы. Но хочу сказать, что в этом постановлении не было чего-то такого, чего не было до этого. Норма действует с 2003 года, и в ней говорилось о том, что текущие счета физлиц не могут использоваться для проведения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью». Яков Смолий, глава НБУ.

Зоркий глаз читателя наверняка остановился на фразе «норма действует с 2003 года», и не зря. Напомним, оговариваемая норма была принята Нацбанком в августе 2019 года с целью упорядочить законодательство. Приводим ниже тогдашний комментарий юриста:

«Нацбанк и раньше отделял счета для собственных нужд от счетов для предпринимательской деятельности. Раньше запрет снимать деньги со счетов ФОП и оплачивать ими товары и услуги для собственного, не предпринимательского потребления, был непрямым… Кто так не делал, но теперь хочет быть 100% законопослушным, можно перевести деньги с предпринимательского счета на личный и далее уже использовать их для личных нужд» Влад Мельник, юрист из Axon Partners.

Очевидно, что точку в этой истории ставить рано и будет продолжение (возможно, в будущем банки все же введут дополнительную «галочку» при оплате на сайте и приложении). Тут также можно вспомнить, сейчас запрет действует и в обратном направлении: предприниматели на едином налоге не вправе использовать открытые на свое имя обычные счета (для физлиц) для ведения предпринимательской деятельности.

Источник: НБУ