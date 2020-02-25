Нардепы снова предлагают внедрить прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц – от 15% до 27%





Народные депутаты от партии «Слуга народа» не оставляют попыток реформировать систему налогообложения в Украине. Раньше мы сообщали о планах ввести новый налог для ФЛП, работающих в IT-сфере, а также о намерении внедрить прогрессивную ставку налога на доходы физических лиц. Однако зарегистрированный в январе законопроект за авторством Александра Дубинского был недоработан, он предлагал взимать повышенный налог со всей базы налогообложения, а не только с суммы превышения предыдущего порога. Теперь же к разработке налоговых новшеств подключилась целая группа народных депутатов, и зарегистрированный в ВРУ законопроект №3076 уже выглядит более логичным в плане применения прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц, да и ставки налога выглядят более гуманными.

Так, депутаты предлагают внедрить прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц от 15% до 27% в зависимости от суммы полученного дохода. Сейчас используется единая ставка 18%.

В соответствии с нормами нового законопроекта №3076, размер налога будет зависеть от уровня месячного дохода, который измеряется в минимальной заработной плате (МЗП, по состоянию на 1 января 2020 года составляет 4723 грн):

для дохода, сумма которого не превышает 5-кратного размера минимальной заработной платы, ставка налога составляет 15%;

для дохода, сумма которого составляет от 5 до 15 размеров МЗП, ставка налога составляет 18%;

для дохода, сумма которого составляет от 15 до 50 размеров МЗП, ставка налога составляет 21%;

для дохода, сумма которого составляет от 50 до 200 размеров МЗП, ставка налога составляет 24%;

для дохода, сумма которого превышает 200 размеров МЗП, ставка налога составляет 27%.

При этом отмечается, что повышенная ставка налога будет применяться не ко всей базе налогообложения, а только к размеру дохода, который превышает лимит, налогооблагаемый по более низкой шкале.

По задумке авторов законопроекта, эти изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Таким образом, если применять размер МЗП, действующий в 2020 году, то ставка налога снизится с нынешних 18% до 15% для тех украинцев, чей месячный размер дохода не превышает 23615 грн. Однако в 2021 году размер МЗП, скорее всего, будет выше. Не заметят изменений в ставке налога те граждане, которые получают в месяц до 15 размеров МЗП (70845 грн в 2020 году). Однако за счёт того, что часть такого дохода (23615 грн) будет облагаться по более низкой ставке налога, то общая сумма налоговых выплат с таких доходов снизится.

Кроме этого законопроект предлагает и некоторые другие изменения в сфере налогообложения доходов физических лиц:

освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором доходы в виде процентов по депозитам;

установить минимальный необлагаемый налогом доход для физических лиц с месячным доходом не выше 15 размеров МЗП, предусмотрев, что соответствующие физлица имеют право уменьшить свой месячный налогооблагаемый доход на сумму минимального необлагаемого дохода, определяется как размер минимальной зарплаты.

Источник: «Экономическая правда»