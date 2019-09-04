Правительство предлагает ввести новый налог для ФЛП, работающих в IT-сфере. Деньги пойдут в Фонд развития человеческого капитала





4 сентября в Киеве прошла встреча главы новоназначенного правительства Алексея Гончарука с представителями экспортной IT-индустрии. Во время этой встречи премьер-министр предложил создать новый Фонд развития человеческого капитала. Средства из этого фонда планируется тратить на стипендии талантливым студентам, гранты для молодых учёных и создание образовательной инфраструктуры.

«Проблема — нехватка кадров … Мы надеемся создать условия, чтобы отрасль росла быстрее», — заявил Гончарук.

Вместе с тем, для наполнения Фонда развития человеческого капитала предлагается внедрить новый налог. И, по задумке правительства, платить этот новый налог должны не компании, а частные предприниматели – ФЛП, работающие в IT-сфере.

Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов во время этой встречи предложил ввести специальную возможность налогообложения ФЛП из IT-сферы. Так, Верланов предложил ввести налог на развитие человеческого капитала. Ставку налога предложили на уровне 1% в 2020 году. Ежегодно ставка налога будет увеличиваться на 1 процентный пункт, и к 2024 году она должна вырасти до 5%. Новый налог будут платить в дополнение к 5% единого налога, 1,5% военного сбора и ЕСВ.

По словам Верланов, переход на новую систему будет добровольным, но даст больше гарантий и преимуществ. Правда не уточняется, какие именно гарантии и преимущества будут предложены в обмен на увеличенную уплату налогов.

Добавим, это не единственная инициатива власти, направленная на повышение налогов для ФЛП, работающих в IT-сфере. В начале года сообщалось, что депутаты хотят создать для таких предпринимателей дополнительную пятую группу плательщиков единого налога. Для этой группы также предусмотрено поэтапное повышение величины налогов. Однако вместо введения нового взноса в Фонд развития человеческого капитала предлагается ежегодно увеличивать ставку существующего единого налога до тех же 10% к 2025 году. Кроме того, Единый социальный взнос для пятой группы плательщиков единого налога предлагается платить в двойном размере от минимального взноса.

Отметим, пока что идёт обсуждение проекта государственного бюджета на 2020 года и соответствующих изменений в налоговое законодательство. Так что эти предложения имеют не окончательный характер и в процессе обсуждения они ещё могут трансформироваться или объединиться.

Источник: hromadske, AIN