Не только пейджеры: сегодня в Ливане взрывались iPhone, ноутбуки, электронные замки и другие устройства

В среду, 18 сентября, из Ливана, преимущественно из Бейрута, начали поступать сообщения о второй волне взрывов. Сегодня взрывались iPhone и другая электроника.

По состоянию на 21:00 Министерство здравоохранения Ливана сообщило о 14 погибших и 450 раненых во время новой волны взрывов. Позже СМИ сообщили о по меньшей мере 500 пострадавших. Среди них — несколько детей и медицинских работников. Атака вновь преимущественно направлена на членов «Хезболлы».

На видео слышно много взрывов в городе

Кроме улиц и общественных мест электроприборы взрываются в квартирах, домах и магазинах (около 60 случаев), а также автомобилях (не менее 15 случаев). В том числе от взрывов пострадали похоронные процессии функционеров «Хезболлы», погибших от вчерашних взрывов.

Взрыв во время похорон

Среди взрывоопасных устройств СМИ называют Apple iPhone и другие смартфоны, ноутбуки, скутеры и мопеды, рации, солнечные батареи и даже электронные замки и кухонные устройства. Многие источники утверждают, что речь идет о любых устройствах, которые имеют аккумулятор.

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Взрыв в одной из квартир

Взрывными стали также стационарные и передвижные станции связи «Хезболлы» в зданиях и автомобилях. Организация призвала своих членов вообще избавиться от электроники. В местах скопления людей представители «Хезболлы» приказывали всем присутствующим выключать электронные приборы.

Пока нет точной информации, закончилась ли серия взрывов в Ливане. Разные источники сообщали о двух волнах взрывов в течение второй половины дня.

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Источники: The Jerusalem Post, Al Jazeera, Yigal Levin