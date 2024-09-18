Не только пейджеры: сегодня в Ливане взрывались iPhone, ноутбуки, электронные замки и другие устройства

В среду, 18 сентября, из Ливана, преимущественно из Бейрута, начали поступать сообщения о второй волне взрывов. Сегодня взрывались iPhone и другая электроника.
По состоянию на 21:00 Министерство здравоохранения Ливана сообщило о 14 погибших и 450 раненых во время новой волны взрывов. Позже СМИ сообщили о по меньшей мере 500 пострадавших. Среди них — несколько детей и медицинских работников. Атака вновь преимущественно направлена на членов «Хезболлы».
На видео слышно много взрывов в городе
Кроме улиц и общественных мест электроприборы взрываются в квартирах, домах и магазинах (около 60 случаев), а также автомобилях (не менее 15 случаев). В том числе от взрывов пострадали похоронные процессии функционеров «Хезболлы», погибших от вчерашних взрывов.
Взрыв во время похорон
Среди взрывоопасных устройств СМИ называют Apple iPhone и другие смартфоны, ноутбуки, скутеры и мопеды, рации, солнечные батареи и даже электронные замки и кухонные устройства. Многие источники утверждают, что речь идет о любых устройствах, которые имеют аккумулятор.
Взрыв в одной из квартир
Взрывными стали также стационарные и передвижные станции связи «Хезболлы» в зданиях и автомобилях. Организация призвала своих членов вообще избавиться от электроники. В местах скопления людей представители «Хезболлы» приказывали всем присутствующим выключать электронные приборы.
Пока нет точной информации, закончилась ли серия взрывов в Ливане. Разные источники сообщали о двух волнах взрывов в течение второй половины дня.
Пейджеры массового поражения: в Ливане взорвались тысячи устройств связи членов «Хезболлы»
Источники: The Jerusalem Post, Al Jazeera, Yigal Levin
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: