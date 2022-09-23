NASA и Хидэо Кодзима выпустят часы в стилистике Ludens

Космическое агентство NASA и геймдизайнер Хидэо Кодзима объединились для совместной работы над очень необычным проектом. Вместо того чтобы сообща разработать увлекательную игру на космическую тематику они решили создать механические наручные часы Space Ludens, основанные на талисмане разработчика игр.

Часы были разработаны и будут продаваться креативной студией и производителем часов Anicorn. Ранее эта компания уже сотрудничала с NASA в рамках выпуска других часов и продукции с символикой космического агентства. Новые часы основаны на визуальном стиле скафандра Ludens. Они сочетают серо-серебристую окраску с золотыми винтами и вставками. Циферблат украшает логотип NASA вместе со словами «Extra-Vehicular Creative Activity Suit». На тыльной стороне имеется прозрачное окно, на котором нанесён логотип Kojima Productions. Сквозь него можно видеть шестерёнки часов. Никаких умных функций не предусмотрено.

Часы Space Ludens будут выпущены ограниченным тиражом 27 сентября. Для покупки будет доступно всего 600 экземпляров, 100 из них будут поставляться с маской черепа, которую можно видеть на логотипе Kojima Productions. Цена пока не уточняется, но предыдущие часы, выпущенные Anicorn для NASA, стоили более $1000.

Курс UI/UX Design Навчіться у вільний час розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам, та заробляйте від $1000 РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Источник: Engadget