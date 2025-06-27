NASA открыла магнитный «пульс» Земли частотой 540 млн лет, который влияет на уровень кислорода

Ученые NASA раскрыли механизм возрастом в 540 млн лет, связанный со смещением магнитного поля Земли и влияющий на уровень кислорода в атмосфере.

Новый анализ NASA указывает на то, что в течение последних 540 млн лет магнитное поле Земли и уровень кислорода соответствовали очень похожим закономерностям. Движение расплавленного металла в ядре нашей планеты генерирует магнитное поле. Сила этого магнитного поля меняется по мере того, как смещается поток в ядре. Оказалось, что магнитное поле Земли и уровень кислорода в атмосфере изменялись синхронно.

История изменений магнитного поля нашей планеты сохраняется в намагниченных минералах. После того как горячие минералы вместе с магмой поднимаются между расширяющимися тектоническими плитами, они остывают и сохраняют информацию об изменениях магнитного поля вокруг. Эта информация будет сохраняться до тех пор, пока эти минералы не будут снова нагреты до высоких температур.

Ученые могут узнать об исторических уровнях кислорода из древних пород и минералов, поскольку их химический состав зависит от количества кислорода, доступного во время их формирования. Данные как по магнитному полю Земли, так и по кислороду охватывают сравнимые диапазоны в базах данных, составленных многочисленными геофизиками и геохимиками. Ученые из NASA подчеркивают, что до сих пор еще никто не проводил детального сравнения этих записей.

«Эти два набора данных очень похожи. Земля — единственная известная планета, где существует сложная жизнь. Обнаруженные нами корреляции могут помочь нам понять, как развивается жизнь и как она связана с внутренними процессами планеты», — объясняет соавтор исследования, геофизик из Центра космических полетов имени Годдарда, Вейцзя Куанг.

Куанг и его коллеги проанализировали два отдельных набора данных и определили, что магнитное поле Земли в течение более полумиллиарда лет, начиная с кембрийского периода, когда на нашей планете появились сложные формы жизни, следовало закономерностям роста и падения, так же как и уровень кислорода в атмосфере.

«Эта корреляция повышает вероятность того, что и напряженность магнитного поля, и уровень кислорода в атмосфере реагируют на один и тот же базовый процесс, например, на движение континентов Земли», — подчеркивает соавтор исследования, биогеохимик из Университета Лидса, Бенджамин Миллс.

Исследователи надеются изучить более длинные наборы данных, чтобы увидеть, тянется ли корреляция дальше назад во времени. Они также планируют исследовать историческое разнообразие других химических веществ, необходимых для жизни, какой мы ее знаем, таких как азот, чтобы определить, поддерживают ли они эти закономерности.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances

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Источник: SciTechDaily