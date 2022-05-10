NASA потеряло связь с марсолетом Ingenuity. Миссию Perseverance пришлось приостановить (к счастью, не надолго)

С момента своего первого короткого перелета 19 апреля 2021 года марсианский вертолет-дрон Ingenuity совершил еще 27 полетов, преодолев почти 7 км по поверхности Красной планеты и опередив марсоход NASA Perseverance. Он значительно превзошел ожидания и надежды ученых и инженеров. Однако в последнее время у небольшого автоматизированного вертолета возникли проблемы из-за скопления пыли на солнечных панелях. Она снижает способность Ingenuity заряжать шесть литий-ионных аккумуляторов. А тем временем северное полушарие Марса приближается к пику зимы, который наступит через два месяца. Из-за этих проблем 3 мая специалисты NASA потеряли связь с вертолетом.

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«Когда состояние заряда аккумуляторной батареи упало ниже нижнего предела, программируемая пользователем вентильная матрица вертолета (FPGA) была отключена. FPGA управляет рабочим состоянием Ingenuity, включая и выключая другие элементы авионики по мере необходимости для максимального энергосбережения. Она также управляет обогревателями, которые позволяют вертолету работать во время холодных марсианских ночей, поддерживает внутренние часы и контролирует, когда вертолет должен включиться для сеансов связи с Perseverance», — отметили в NASA.

Ingenuity приземлился на Марсе в феврале 2021 года в качестве небольшого компонента гораздо более крупного марсохода Perseverance, который он использует в качестве моста для обратной связи с Землей. После того, как в начале этого месяца вертолет оказался отключен, инженеры решили, что после восхода солнца и подзарядки батарей Ingenuity, он попытается связаться с марсоходом. Но из-за перезагрузки внутренних часов этого сделать не удалось.

Поэтому команда инженеров приказала Perseverance приостановить всю свою текущую научную деятельность на сутки и ждать сигнала Ingenuity. Таким образом, спустя почти 13 месяцев вся марсианская миссия была приостановлена в надежде спасти маленький летательный аппарат.

К счастью, Ingenuity вышел на связь примерно через 24 часа. По данным NASA, она была стабильной, а солнечные панели смогли зарядить батареи до 41%. Инженеры говорят, что надеются возобновить летную кампанию Ingenuity в течение нескольких дней после того, как батареи вертолета будут полностью заряжены.

Однако инженерам NASA пришлось предпринять довольно решительные шаги, чтобы сохранить заряд батареи Ingenuity . Например, теперь они приказали обогревателям вертолета включаться только тогда, когда температура батареи падает до -40 градусов, что намного ниже, чем предыдущая отметка -15 градусов по Цельсию. Неизвестно, сколько готовых компонентов транспортного средства будут обходиться без этого дополнительного обогрева во время холодных марсианских ночей.

И Марс будет становиться только холоднее и темнее в течение следующих 10 недель по мере приближения пика зимы.