NASA показало полное видео первого полета дрона «Индженьюити» на Марсе





NASA опубликовало полное видео исторического полета вертолетного дрона «Индженьюити» на Марсе, записанное камерой марсохода «Персеверанс», который наблюдал за испытаниями неподалеку. Ролик позволяет своими глазами видеть, как проходил первый в истории человечества полет в атмосфере Марса. Ее плотность приблизительно в 100 раз ниже, чем на Земле.

19 апреля в 10:34 по Киеву дрон совершил первый пробный полет на Марсе — поднялся на три метра и провисел в воздухе около 30 секунд, а затем успешно примарсился. Общая продолжительность полета составила 39,1 секунд. Из-за задержки в передаче данных между Землей и Марсом, подтверждение в виде телеметрических данных и снимка тени дрона на поверхности планеты, сделанного навигационной камерой, пришло на Землю через 3 часа, в 13:46 по Киеву. Вечером в 21:00 по Киеву NASA провело послеполетную пресс-конференцию, где показало полноценное видео. Собственно, вот оно:

Видео первого полета дрона «Индженьюити» на Марсе, снятое цветной камерой марсохода «Персеверанс»

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Беспилотный вертолет «Индженьюити», также известный как Mars Helicopter, прибыл на Марс вместе с марсоходом «Персеверанс» 18 февраля 2021 года, и стал первым в истории изучения Марса атмосферным летательным аппаратом.

Масса «Индженьюити» составляет 1,8 килограмма. Он оснащен двумя соосными контрвращающимися несущими винтами диаметром 1,2 метра, цветной камерой, комплексом электроники для навигации и связи, а также аккумуляторами, подключенными к солнечным панелям. Расчетная максимальная высота подъема дрона составляет 5 метров, а дальность — до 300 метров, время — не более 90 секунд (связано с ограниченностью заряда батарей).

Помимо демонстрации самой возможности полета БПЛА в условиях разреженной атмосферы, дрон должен провести фоторазведку местности. Также его планируют использовать для изучения труднодоступных мест, таких как скалы или впадины. Всего же дрон проработает на Марсе 30 солов (марсианских суток) и проведет еще четыре полета. Следующий состоится не ранее 22 апреля. Собранные данные помогут оценить возможности применения таких дронов в будущем для исследования Марса или Титана.