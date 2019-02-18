NASA разрабатывает датчики, которые изготавливаются из наноматериалов методом 3D-печати и помогут улучшить роверы будущих поколений

В будущем наноматериалы могут стать одним из ключевых аспектов при создании планетарных вездеходов следующего поколения. Космическое агентство NASA выделило $2 млн, чтобы её исследовательская лаборатория Goddard Space Flight Center разработала специфические датчики, которые можно изготавливать методом 3D-печати. При этом благодаря использованию наноматериалов такие сенсоры должны быть крохотными, высокочувствительными и устойчивыми к излучению. Цель заключается в том, чтобы создать устройство, способное обнаруживать незначительные (на уровне частей на миллиард) количества жизненно важных химических веществ, таких как аммиак, водород, метан и вода.

Современные методы изготовления датчиков подразумевают создание одного датчика за раз, а затем их объединение с другими элементами. В результате получаются относительно громоздкие и неэффективные конструкции. Как правило, при изготовлении датчиков приходится полагаться на масс-спектрометры, у которых возникают проблемы с определением таких материалов, как метан и вода. Однако новый подход к созданию сенсоров методом 3D-печати всех датчиков и некоторых схем на одной подложке, вероятно, поможет обнаружить эти ранее неуловимые вещества.

Ожидается, что инициатива займет два года. Если сенсоры будут работать как запланировано, это может помочь будущим роверам находить места, которые могут поддерживать (или когда-то поддерживали) жизнь. Подобные сенсоры также могут быть использованы в качестве систем безопасности, которые предупреждают об изменениях состояния воздуха внутри космического корабля и мест обитания. Так что 3D-печать датчиков с применением наноматериалов может иметь важное значение для долгосрочного освоения космоса.

Источник: Engadget