Новости Технологии 19.03.2026

DLSS 5 посеяла панику среди разработчиков Resident Evil Requiem

Олександр Федоткін

DLSS 5 посіяла паніку серед розробників Resident Evil Requiem

Разработчики Resident Evil Requiem из Capcom были откровенно шокированы презентацией NVIDIA нового поколения апскейлера DLSS 5. 


Художников из Capcom встревожило то, как изменился облик главной героини Грейс после применения апскейлера. Для них презентация стала полной неожиданностью. По словам многих критиков, улучшение освещения и большая детализация перекрывают первоначальный замысел геймдизайнеров. 

В пресс-релизе NVIDIA убеждала, что Capcom, Ubisoft и Bethesda одобрительно отнеслись к DLSS 5. Цитировался даже исполнительный директор Capcom Джун Такеучи, по словам которого, улучшения сделают будущие игры серии Resident Evil еще более захватывающими. 

По информации Insider Gaming, пообщавшейся с разработчиками из Capcom. Создателей геймдева шокировали результаты рендеринга Грейс. Их не предупредили о демонстрации DLSS 5 заранее. Сейчас их беспокоит вопрос, изменилась ли позиция их компании относительно использования инструментов генеративного ИИ. 


До этого в Capcom заявляли, что генеративный ИИ полезен при поиске идей и повышении эффективности творческой работы. Однако руководство компании заявляло, что процесс машинного обучения не заменит реальных художников. 

В Ubisoft более благосклонно относятся к инструменту машинного обучения, ожидая, что нейронный рендеринг будет создавать убедительные игровые миры. Журналисты из Insider Gaming пообщались с одним из разработчиков, который подтвердил, что не был проинформирован о презентации DLSS 5. 

Эти заявления резко контрастируют с тем, что заявил старший директор по глобальным связям NVIDIA Бен Берраондо в соцсетях, что якобы в Capcom одобрительно отнеслись к обновленному образу Грейс Эшкрофт. По мнению критиков технологии, новый образ главной героини Resident Evil Requiem не только результат улучшенной работы со светом. Изменение структуры лица напоминает результат применения бьюти-фильтра, вроде того, что используется в Instagram. 

Спецпроекты
Граємо в Resident Evil Requiem на відеокартах MSI: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs. RTX 5070 12GB vs. RTX 5080 16GB
Зенітні дрони – новий ешелон ППО. Як вони покращать захист енергетики? Розбираємо на прикладі WIY STRILA

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг уже выступил с заявлением, что геймеры ошибаются, а создатели геймдева полностью контролируют, как нейронная обработка улучшает их работу. Однако многие обеспокоены тем, что под давлением руководства разработчикам придется либо использовать ИИ, либо готовиться к увольнению. 

Ранее мы писали, что DLSS 5 не просто рендерит каждый кадр, а дополнительно работает с освещением, принимая на входе цветные и динамические векторы и используя ИИ для создания фотореалистичного освещения и улучшенной детализации.

DLSS 4.5 «на максималках»: в Digital Foundry узнали как сделать идеальный апскейлинг

Источник: Insider Gaming; NotebookCheck

На пути к ядерному синтезу: впервые в мире плазму удерживали с помощью маглева
Самый маленький в мире QR-код установил рекорд по плотности хранения данных: 2 ТБ на страницу
Илон Маск анонсировал запуск Terafab Project по производству микросхем
Превратит игры в кино: NVIDIA представила DLSS 5
Энтузиаст создал на 3D-принтере ПЗРК за $96
Monster Hunter Wilds: найдена странная и простая причина низкой производительности, мод улучшает ее вдвое
Intel представила процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus
Ценовой кризис: сколько стоят видеокарты Nvidia, AMD и Intel в начале 2026 года
CEO Anthropic критикует экспорт ИИ-чипов NVIDIA в Китай: "Как продавать ядерное оружие Северной Корее"
Искусственная кожа из графена приблизит тактильные ощущения роботов к человеческим
Клиент Amazon получил NVIDIA RTX 5080 с 8-контактным разъемом — что пошло не так
Даже в космосе: Intel интегрирует процессоры Xeon 6 в системы NVIDIA Rubin
Micron представила собственную GDDR7 3 ГБ со скоростью 36 Гбит/с
Ветеран SpaceX заявил, что может превратить воду в ракетное топливо
В Resident Evil Requiem добавили 100 видов зомби с уникальным поведением
DLSS восстанавливает изображение в Kingdom Come Deliverance 2 с 38×22p
Исследователи создали экологическую водную батарею, которая выдержала 120 000 циклов
Баг или фича? Ошибка процессора NVIDIA Vera мешает работе GPU других производителей
Новая "Обитель зла" предложит опыт, идентичный игровому: "Это как американские горки с непрерывным экшеном"
Заждались: Pragmata набрала 2 млн вишлистов и 2 млн скачиваний демоверсии за месяц до релиза
Дефицит iPhone? NVIDIA подвинула Apple как крупнейшего заказчика TSMC
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
