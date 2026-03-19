DLSS 5 посеяла панику среди разработчиков Resident Evil Requiem

Разработчики Resident Evil Requiem из Capcom были откровенно шокированы презентацией NVIDIA нового поколения апскейлера DLSS 5.





Художников из Capcom встревожило то, как изменился облик главной героини Грейс после применения апскейлера. Для них презентация стала полной неожиданностью. По словам многих критиков, улучшение освещения и большая детализация перекрывают первоначальный замысел геймдизайнеров.

В пресс-релизе NVIDIA убеждала, что Capcom, Ubisoft и Bethesda одобрительно отнеслись к DLSS 5. Цитировался даже исполнительный директор Capcom Джун Такеучи, по словам которого, улучшения сделают будущие игры серии Resident Evil еще более захватывающими.

По информации Insider Gaming, пообщавшейся с разработчиками из Capcom. Создателей геймдева шокировали результаты рендеринга Грейс. Их не предупредили о демонстрации DLSS 5 заранее. Сейчас их беспокоит вопрос, изменилась ли позиция их компании относительно использования инструментов генеративного ИИ.





До этого в Capcom заявляли, что генеративный ИИ полезен при поиске идей и повышении эффективности творческой работы. Однако руководство компании заявляло, что процесс машинного обучения не заменит реальных художников.

В Ubisoft более благосклонно относятся к инструменту машинного обучения, ожидая, что нейронный рендеринг будет создавать убедительные игровые миры. Журналисты из Insider Gaming пообщались с одним из разработчиков, который подтвердил, что не был проинформирован о презентации DLSS 5.

Эти заявления резко контрастируют с тем, что заявил старший директор по глобальным связям NVIDIA Бен Берраондо в соцсетях, что якобы в Capcom одобрительно отнеслись к обновленному образу Грейс Эшкрофт. По мнению критиков технологии, новый образ главной героини Resident Evil Requiem не только результат улучшенной работы со светом. Изменение структуры лица напоминает результат применения бьюти-фильтра, вроде того, что используется в Instagram.

This example worked on by the team at Capcom — game developers have detailed artistic control — Ben Berraondo (@MrBenB) March 16, 2026

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг уже выступил с заявлением, что геймеры ошибаются, а создатели геймдева полностью контролируют, как нейронная обработка улучшает их работу. Однако многие обеспокоены тем, что под давлением руководства разработчикам придется либо использовать ИИ, либо готовиться к увольнению.

Ранее мы писали, что DLSS 5 не просто рендерит каждый кадр, а дополнительно работает с освещением, принимая на входе цветные и динамические векторы и используя ИИ для создания фотореалистичного освещения и улучшенной детализации.

Источник: Insider Gaming; NotebookCheck