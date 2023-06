Настольная игра S.T.A.L.K.E.R. The Board Game менее чем за сутки краудфандинга собрала более $1,3 млн при начальной цели $50 тыс.

Как и было запланировано, компания Awaken Realms запустила краудфандинговую кампанию, чтобы собрать средства на выпуск настольной игры S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. Кампания оказалась настолько удачной, что всю целевую сумму $50 тыс. удалось собрать всего через три с половиной минуты после запуска.

Более того, за первый (неполный) день сборов бекеры поддержали проект на сумму уже более $1 млн. Фактически на момент подготовки материала сумма вкладов заинтересованных игроков достигла $1,3 млн. До завершения кампании остается еще 20 дней – до 4 июля.

S.T.A.L.K.E.R. The Board Game – это настольная кооперативная стратегическая игра для 1-4 игроков. Она описывается как «ползание по зоне» — интерпретация популярного жанра «ползания подземельями», в который входят такие игры, как Gloomhaven, Star Wars: Imperial Assault и Descent: Legends of the Dark.

Разработкой S.T.A.L.K.E.R. The Board Game занимается Awaken Realms, а GSC Game World предоставляет определенную помощь. Как сообщалось ранее, разработчики выпустят игру с официальной украинской локализацией. Поэтому при оформлении заказа следует не забывать выбирать украинскую версию игры.

Во время краудфандинговой кампании желающие бекеры могут поддержать проект без вознаграждения или получить один из предусмотренных вариантов вознаграждения. Всего разработчики подготовили 4 уровня поддержки за вознаграждение:

S.T.A.L.K.E.R. Core Pledge – $95 (входит одна копия игры S.T.A.L.K.E.R. The Board Game, все разблокированные награды за достижение целей. Можно выбрать языковую версию и серую или солнечную версию миниатюр);

S.T.A.L.K.E.R. Adventurer Pledge – $165 (помимо возможностей S.T.A.L.K.E.R. Core Pledge еще включается дополнение Zone Threats);

S.T.A.L.K.E.R. Legacy Collectors Chest – $199 (набор коллекционных предметов без копии игры);

S.T.A.L.K.E.R. Explorer Pledge – $219 (помимо возможностей S.T.A.L.K.E.R. Core Pledge еще включаются дополнения Zone Threats, Anomalies Pack и Terrain Pack).

Авторы намерены осуществить доставку указанных вознаграждений в апреле 2024 года.