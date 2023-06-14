Новости Игры 14.06.2023 в 12:31

Настольная игра S.T.A.L.K.E.R. The Board Game менее чем за сутки краудфандинга собрала более $1,3 млн при начальной цели $50 тыс.

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Как и было запланировано, компания Awaken Realms запустила краудфандинговую кампанию, чтобы собрать средства на выпуск настольной игры S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. Кампания оказалась настолько удачной, что всю целевую сумму $50 тыс. удалось собрать всего через три с половиной минуты после запуска.

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Более того, за первый (неполный) день сборов бекеры поддержали проект на сумму уже более $1 млн. Фактически на момент подготовки материала сумма вкладов заинтересованных игроков достигла $1,3 млн. До завершения кампании остается еще 20 дней – до 4 июля.

Стартовала краудфандинговая компания S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. За 1 день она собрала более $1,3 млн

S.T.A.L.K.E.R. The Board Game – это настольная кооперативная стратегическая игра для 1-4 игроков. Она описывается как «ползание по зоне» — интерпретация популярного жанра «ползания подземельями», в который входят такие игры, как Gloomhaven, Star Wars: Imperial Assault и Descent: Legends of the Dark.

Стартовала краудфандинговая компания S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. За 1 день она собрала более $1,3 млн

Разработкой S.T.A.L.K.E.R. The Board Game занимается Awaken Realms, а GSC Game World предоставляет определенную помощь. Как сообщалось ранее, разработчики выпустят игру с официальной украинской локализацией. Поэтому при оформлении заказа следует не забывать выбирать украинскую версию игры.

Стартовала краудфандинговая компания S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. За 1 день она собрала более $1,3 млн

Во время краудфандинговой кампании желающие бекеры могут поддержать проект без вознаграждения или получить один из предусмотренных вариантов вознаграждения. Всего разработчики подготовили 4 уровня поддержки за вознаграждение:

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  • S.T.A.L.K.E.R. Core Pledge – $95 (входит одна копия игры S.T.A.L.K.E.R. The Board Game, все разблокированные награды за достижение целей. Можно выбрать языковую версию и серую или солнечную версию миниатюр);
  • S.T.A.L.K.E.R. Adventurer Pledge – $165 (помимо возможностей S.T.A.L.K.E.R. Core Pledge еще включается дополнение Zone Threats);
  • S.T.A.L.K.E.R. Legacy Collectors Chest – $199 (набор коллекционных предметов без копии игры);
  • S.T.A.L.K.E.R. Explorer Pledge – $219 (помимо возможностей S.T.A.L.K.E.R. Core Pledge еще включаются дополнения Zone Threats, Anomalies Pack и Terrain Pack).

Авторы намерены осуществить доставку указанных вознаграждений в апреле 2024 года.


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