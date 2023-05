S.T.A.L.K.E.R. The Board Game отримає українську локалізацію

Як очікується, за два тижні розпочнеться краудфандингова кампанія зі збору коштів на випуск гри S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. Це буде настільна кооперативна стратегічна гра для 1-4 гравців. Вона описується як «повзання по зоні» — інтерпретація популярного жанру «повзання підземеллями», до якого входять такі ігри, як Gloomhaven, Star Wars: Imperial Assault та Descent: Legends of the Dark.

Розробкою S.T.A.L.K.E.R. The Board Game займається Awaken Realms, а GSC Game World надасть певну допомогу. Нині стало відомо, що розробники створять офіційну українську локалізацію гри.

Разом з тим для S.T.A.L.K.E.R. The Board Game не буде офіційної російської локалізації. Крім того, автори не мають наміру відправляти гру в росію та білорусь. Принаймні, в рамках краудфандингової кампанії.

Розробники надихались атмосферою оригінальної серії S.T.A.L.K.E.R. Гравцям запропонують стелс-місії, розвідку нових локацій, тактичні перестрілки, пошукові місії та пошук артефактів, навігацію через небезпечні аномалії бої з мутантами тощо. Окрім окремих місій також буде сюжетна кампанія. Планується реалізувати декілька сценаріїв. Окрім колективної гри також можна буде зануритись в пригоди наодинці.

Краудфандингова кампанія S.T.A.L.K.E.R. The Board Game буде доступна за наступною адресою.