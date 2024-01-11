Новости Military Tech 11.01.2024 в 10:43 comment views icon

Наступление машин. Хакатон Минобороны по усовершенствованию беспилотников. В жюри — Тарас Чмут, Серж Марко и Сергей Флеш

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Наступление машин. Хакатон Минобороны по усовершенствованию беспилотников. В жюри — Тарас Чмут, Серж Марко и Сергей Флеш

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Министерство обороны Украины ищет наилучшие технологические решения для усовершенствования беспилотных систем на фронте. С этой целью ведомство проведет Хакатон «Наступление Машин».  Он пройдет 29 и 30 января.

«Наша цель — создание технологического преимущества над врагом 10:1. Воевать должны машины, а не люди», ─ заявили в министерстве обороны.

Минобороны приглашает для участия в Хакатоне разработчиков, инженеров и военных, имеющих идеи развития беспилотных систем.  Заинтересованные инноваторы могут зарегистрироваться для участия в мероприятии по следующей ссылке. Участники получат перечень челленджей и детали мероприятия после регистрации.

Оценивать решения по усовершенствованию беспилотных систем будет жюри. Пока заявлено, что участие в жюри примут Тарас Чмут, Серж Марко и Сергей Флеш. Впоследствии Минобороны назовет других членов жюри.

Соорганизаторами Хакатона являются Генеральный штаб ВСУ, Министерство по стратегическим отраслям промышленности и кластер оборонных технологий Brave1.

Партнер раздела Military Tech?

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