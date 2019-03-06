Национальная служба здоровья Украины запустила электронную карту медицинских учреждений с полным перечнем врачей, адресов, телефонов и статистикой подписанных деклараций

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Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) создала электронную карту всех медицинских учреждений страны, оказывающих первичную медицинскую помощь, а также врачей (включая оформленных как ФОП), которые подписали договор со службой.

Электронная карта доступна по следующей ссылке.

Система содержит информацию о местах оказания первичной медико-санитарной помощи, включая электронную карту расположения с адресами и контактными телефонами, распределение заведений по областям, количество деклараций у каждого врача учреждения. Вдобавок доступно распределение деклараций по возрастным группам и по специальностям врачей. В систему попадает каждый врач и учреждение, которое имеет хотя бы одну активную декларацию.

Слева от карты расположен набор фильтров, которые позволяют отсортировать информацию по области, району, населенному пункту, типу собственности, наличию действующего договора с НСЗУ. Поиск медицинского учреждения можно осуществлять по названию, коду ЕГРПОУ, а также специальности, ФИО и даже полу врача. Выбрав конкретное заведение, можно получить полный перечень мест оказания услуг, их адреса и контактный телефон.

Напомним, что c 1 марта 2019 года в Киеве заработала онлайн-система оценки врачей, зарегистрированных в онлайн-системе Helsi.me. Пациент после визита к врачу в течение 14 дней сможет выставить оценку врачу и оставить текстовый отзыв, при этом после получения десяти и более оценок у врача сформируется рейтинг, представляющий собой среднюю оценку за последние полгода.

Источник: НСЗУ