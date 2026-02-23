Назад в 1995-й: Opera Rewind напомнит, какими были любимые интернет-мемы 30 лет назад

В честь своего 30-летия Opera выпустила Web Rewind. Это интерактивный взгляд на то, как эволюционировал интернет со временем, включая золотые годы, когда парень из AOL с фразой «You’ve got mail» был актуальным, а Grumpy Cat был трендом.





Opera празднует свой день рождения лучшим способом, который знает: показывает всем «детские фото» интернета и умиленно ими восхищается. Opera настаивает, что, хотя это и кураторская подборка контента, воспринимать ее следует меньше как музей, в котором хроника охватывает историю интернета с 1995 года, и больше как площадку, где можно экспериментировать и играть с вещами. Интерактивно доступны ключевые моменты, технологии и сервисы веба — от звуков модема 56k до появления больших платформ и изменения дизайна сайтов.

В проекте присутствует механика, похожая на веб-машину времени. Web Rewind работает как «машина времени»: удерживание пробела на клавиатуре позволяет перематывать события по годам, а также можно нажимать на конкретный год, чтобы перейти непосредственно к артефактам того периода. Среди них — ранние сервисы, элементы интерфейса и даже звуковые эффекты эпохи dial-up. Opera также проводит небольшой конкурс, где вы можете поделиться своим любимым интернет-воспоминанием:

«Чтобы отметить большое 3-0, мы ищем лучшие веб-воспоминания, которые действительно запечатлелись. Мы призываем всех на мгновение оглянуться назад и подать собственные моменты «Web Rewind» — будь то взаимодействие онлайн, изменившее жизнь, ностальгический игровой сайт, или кусочек интернет-фольклора, который определил ваш опыт в сети», — говорится на сайте проекта.

Все, что нужно для участия, — это посетить сайт, нажать кнопку «Submit», а затем рассказать свою историю, использовав до 500 символов. Если у кого-то до сих пор есть видео или изображения из этой истории, также можно загрузить его, при условии что файл меньше 10 МБ. До 27 марта 2026 года есть время принять участие, а победители смогут совершить поездку в Швейцарию до 30 июня 2026 года.





«Авторы трех лучших работ выиграют поездку к месту, где все началось: CERN в Швейцарии. Именно здесь в начале 90-х родилась Всемирная паутина. Победители получат редкую возможность посетить дом Большого адронного коллайдера и стать там, где сэр Тим Бернерс-Ли впервые революционизировал способ, которым мы делимся информацией», — добавляют в Opera.

Проект позиционируется не только как ностальгия, но и как образовательный ресурс. Помимо развлечения, Web Rewind от Opera имеет образовательную ценность: он показывает молодым пользователям, сколько и как изменился интернет за 30 лет — от примитивных текстовых страниц до современных мультимедийных и ИИ-ориентированных интерфейсов. Такой подход делает архив полезным даже тем, кто не помнит ранний веб.

