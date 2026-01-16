Новый год, новый браузер: Opera One R3 имеет 9 цветов для островов вкладок, динамические темы со звуком и ИИ

Opera выпустила новую версию браузера для Windows, macOS и Linux под названием One R3. Там появились цветные «острова» вкладок, обновленный ИИ, динамические темы со звуком, расширенный разделенный экран и сервисы Google в боковой панели.

Группы вкладок автоматически собирают страницы по контексту. В версии R3 их можно называть и выделить разными цветами, всего доступно девять вариантов. Это удобно: один цвет для работы, другой для почты, отдельный для видео или личных дел и тому подобное. ИИ браузера работает отдельно с каждой страницей или целой группой, без их перемешивания.

Техническое обновление коснулось искусственного интеллекта браузера. Теперь он работает на новой архитектуре с агентным движком Opera Neon и отвечает на 20% быстрее. ИИ может использовать содержимое открытой вкладки или группы для ответов, но эту функцию можно отключить прямо в чате. Также появилась поддержка запросов по видео YouTube, то есть ИИ распознает тему ролика и помогает найти нужный момент или объяснить смысл.

Еще большим стал разделенный экран. Если раньше можно было открывать два окна одновременно, то теперь до четырех с разными макетами: горизонтальными и сеткой. Функция доступна в режиме раннего доступа. Вместо отдельной бета-версии Opera запустила экспериментальный режим. Его можно просто включить в браузере и сразу тестировать новинки без установки другой сборки.

Для браузера расширили боковую панель: теперь появились Gmail и Google Календарь наряду с мессенджерами, музыкальным плеером, Slack и Discord. Отдельно добавили блок с динамическими темами. В One R3 появились три новые: Radiance (для темного режима), Orbit (для светлого) и Sonic. Radiance и Orbit имеют собственное звуковое оформление, а тему Sonic создали вместе со Spotify, чтобы она реагировала на музыку в плеере Opera и меняла фон под ритм.

Напомним, в 2025 году компания выпустила новый браузер для «психического здоровья» пользователей, концентрации внимания и сессиями с медитацией. Отдельной новинкой стал встроенный ИИ-переводчик с поддержкой 40 языков, в том числе украинского.

Источник: PR News Wire