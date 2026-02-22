Пользователь подключил 21-летний iBook к Wi-Fi и без проблем загрузил обновления с серверов Apple

Похоже, старые ноутбуки Apple до сих пор пригодны к использованию. Через 27 лет после запуска многолетняя линейка iBook от Apple все еще может получать устаревшие обновления с серверов компании — 21-летний iBook G4 без каких-либо модификаций беспрепятственно подключается к Wi-Fi и загружает обновления.





Задолго до появления MacBook компания Apple предлагала потребителям свою культовую линейку iBook. Созданная после возвращения Стива Джобса в компанию в 1996 году, она была более дешевой и менее мощной альтернативой профессиональному ноутбуку Apple — PowerBook. Очевидно, такая сегментация не помешала ее поддержке, ведь даже спустя 27 лет после запуска линейка iBook все еще способна получать обновления с серверов Apple.





Недавнее сообщение пользователя Reddit, которое вызвало волну ностальгических отзывов, демонстрирует iBook G4, выпущенный в конце 2003 года, однако долговечность устаревшей программной поддержки Apple теоретически касается всей линейки iBook, включая более старый, яркий iBook G3, впервые представленный в 1999 году.

«MacOS, которая официально поддерживает 27-летние iBook, все еще может подключаться к современной сети Wi-Fi и загружать обновления с серверов Apple без каких-либо модификаций. Apple — полная противоположность запланированному старению. Этому экземпляру 21 год, но суть остается неизменной», — написал реддитор Decent-Cow2080 и выложил фото своего «раритета».

Автор сообщения смог загрузить несколько патчей в уже 2026 году; правда, это не полноценные обновления, ведь даже поддержка безопасности для iBook G4 завершилась в 2011 году. Однако сам факт того, что эти файлы до сих пор хранятся и готовы к загрузке для любого, кому они нужны, впечатляет. Наличие функциональной macOS, все еще работает на этой машине, можно сравнить с тем, если бы Windows 98 сегодня размещалась на серверах Microsoft (спойлер: нет, этого нет).

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Хотя автор сообщения поспешил похвалить Apple, в комментариях отмечают нюанс: это лишь обновления десятилетней давности, которые накапливались годами. Вероятно, автор только что включил свой iBook или впервые за долгое время подключил его к интернету и получил эти обновления. Стоит также подчеркнуть еще один аспект: это 21-летнее устройство способно подключаться к современной сети Wi-Fi без каких-либо модификаций — важная часть наследия iBook G4.

«Люди часто путают фактическое устаревание с запланированным старением. Новая операционная система всегда будет лучше всего работать на самом новом устройстве. На более старых (не старых — именно старых, что сегодня может означать даже двухлетние) машинах она будет работать медленнее. Речь идет об экспоненциальном росте», — написал в комментариях юзер Individual_Guard3721.

iBook был очень важным устройством для Apple, поскольку изменил восприятие как самой компании, так и ноутбуков в целом. Это был первый массовый потребительский ноутбук с поддержкой Wi-Fi (Apple называла это AirPort), и вместе с демонстрацией с обручем на сцене это выглядело так, будто будущее беспроводных технологий можно было увидеть собственными глазами. Почти символично, что почти через три десятилетия людей до сих пор поражает то, насколько бесшовно он подключается к интернету. Возможно, он уже не способен так же эффективно просматривать веб-сайты, но именно он проложил путь для каждого ноутбука, появившегося после него.

Источник: TomsHardware.com