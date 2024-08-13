Браузер Opera One доступен для iPhone — с ИИ-помощником, генератором изображений и голосовым вводом

После нескольких недель бета-теста новый браузер Opera со встроенным искусственным интеллектом стал доступен всем пользователям iOS.

Opera One дублирует минималистичный интерфейс десктопного браузера и «самостоятельно убирает ненужные элементы», чтобы они не отвлекали внимание во время просмотра. Например, во время прокрутки страницы Opera One скрывает нижнюю и верхнюю панели для полноэкранного просмотра.

Панель поиска расположена в нижней части интерфейса для облегчения доступа и включает интеграцию с помощником Aria AI. Также доступен новый жест, который позволяет активировать панель легким взмахом пальца вниз (подобно тому, как пользователи ищут приложения на главном экране iPhone через Spotlight).

По словам Opera, помощник с ИИ Aria может выполнять широкий спектр задач: от поиска необходимого запроса в Интернете (управлять чат-ботом можно с помощью голоса) до написания текстов и генерации изображений на модели Imagen2 от Google.

Стартовая страница тем временем интегрирует новости и советы по продуктам. Также браузер содержит встроенный блокировщик рекламы, бесплатный VPN и несколько вариантов настройки темы.

Opera One для iOS выходит чуть больше чем через год после дебюта на компьютере, и браузер уже можно бесплатно скачать с App Store.

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