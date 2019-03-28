Названа европейская цена доступного смартфона Google Pixel 3a, она такая же, как у флагмана Xiaomi Mi 9

О том, что линейка смартфонов Google Pixel 3 вскоре прирастет более доступными моделями Pixel 3a и Pixel 3a XL, ранее фигурирующими под именами Pixel 3 Lite и Pixel 3 Lite XL, мы уже писали неоднократно. Их характеристики и дизайн известны давно. Теперь же ресурс WinFuture от лица известного инсайдера Роланда Куандта опубликовал данные о европейских ценах новинок, а точнее новинки, так как источник приводит цену только для младшей модели Google Pixel 3a.

Как утверждается, в Европе смартфон Google Pixel 3a будет стоить €450. Такая цена соответствует базовому варианту с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, версии с 32 ГБ флэш-памяти не будет. Стартовая цена более крупной модели Pixel 3a XL не приводится, но она явно будет не ниже €500, а то и все €550. Если сравнивать со старшими моделями семейства Pixel 3 и Pixel 3 XL, которые, к примеру, в Германии, сейчас стоят €850 и €950 соответственно, то новые модели выходят вдвое дешевле. Но и дешевым смартфон не назвать. В этом ценовом диапазоне у Google Pixel 3a масса достойных конкурентов классом выше. Взять хотя бы в качестве примера флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 на SoC Snapdragon 855, который в версии с 64 ГБ флэш-памяти в Европе предлагается за те же 450 евро.

Удешевленные смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL будут доступны в трех цветовых вариантах: белом, черном и сине-фиолетовом. О характеристиках уже сообщалось не раз, но повторить не помешает: меньшая модель получит экран диагональю 5,6 дюйма, а большая — 6 дюймов. Это будут панели AMOLED без каких-либо вырезов. Модель Pixel 3a должна получить SoC Snapdragon 670, а Pixel 3a XL — Snapdragon 710. В случае Pixel 3a емкость аккумулятора составит 3000 мА·ч. Камеры у Pixel 3a и Pixel 3a XL должны быть такие же, как у Pixel 3 и Pixel 3 XL. Младшие модели даже сохранят технологию Active Edge, процессор безопасности Titan M и прочие особенности старших моделей, но корпуса у доступных Pixel 3a будут пластиковыми. Впрочем, для некоторых подобная особенность является преимуществом (с точки зрения стойкости к падениям).

Когда Google уже выпустит Pixel 3a и Pixel 3a XL на рынок по-прежнему неизвестно. До этого было множество противоречивых сведений: одни указывали на апрель, другие — на май.

Источник: Winfuture