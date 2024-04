Называем победителя и призеров конкурса для авторов IТС — они получат топовые призы от Logitech

Вот и подошел к концу очередной наш конкурс, закончились голосования и у нас есть победитель!

Искренне поздравляем автора Andrii!

Его статья «Подорож ігровим світом: від комп’ютерів на аудіокасетах до віртуальної реальності» заняла первое место в общем голосовании.

Он получает главный приз — профессиональный игровой гоночный руль Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5, PS4 and PC, который был бы невозможен без помощи наших друзей и партнеров Logitech.

Места со 2 по 9 включительно получают низкопрофильную игровую клавиатуру Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!

Вот призовые места с финальными баллами

Как я постоянно говорю в конце каждого конкурса, в любом соревновании есть победитель, а есть те, кто им не стал. Логично, что не все, кто принимал участие, кроме одного, будут полностью удовлетворены. Соответственно, чтобы быть максимально прозрачными, вместо того, чтобы просто объявить победителя, мы, уже на регулярной основе, рассказываем вам всю схему, по которой мы оценивали этот конкурс.

Из присланных работ редакция выбрала шорт-лист лучших, по нашему мнению, конкурсных работ. В него попали 30 статей. Все зарегистрированные читатели могли отдать свой голос за статью, которая им понравилась Одновременно с читателями, жюри из состава редакции тоже голосовали за лучшие материалы среди опубликованных.

Критерии по которым мы оценивали

Оригинальность темы

Полнота и целостность раскрытия

Структура и оформление

Стилистика

Формула подсчета

Каждый из пяти членов жюри оценивал статьи шорт-листа, имея в арсенале оценки с 1 до 5 по каждому из критериев. В этом конкурсе у нас произошла рокировка — место нашего главного редактора Тимура Вороны пожелал занять представитель нашего партнера Logitech.

Если бы случилась идеальная статья, то она в идеале набрала бы 20 баллов (4 критерия * 5 баллов) от члена жюри.

Затем все эти оценки по каждой статье суммировались и делились на 5 (количество членов жюри).

Оценки читательского голосования, как и раньше, распределили, дав тем из статей, которые заняли первые 5 мест — 20 баллов, вторые 5 мест — 15 баллов, все остальные статьи получили по 10 баллов.

После этого, как мы и говорили в самом начале конкурса, относительно пропорций (70% — голоса жюри, 30% — читательские голоса), финальные цифры каждой статьи, которые она получила от жюри, были умножены на 0.7 (70%), а оценки, которые она получила от читателей — на 0.3 (30%), соответственно.

Финальные баллы вы можете увидеть чуть выше, в этой же статье.

Как получить приз

Соответственно, как и во всех предыдущих конкурсах, жду в мыло [email protected] данные (ФИО, телефон, номер Новой Почты) авторов статей, которые выиграли, чтобы отправить им призы. Тем, кто уже попадал в призеры в предыдущих конкурсах, дублировать свои данные не нужно (разве что, они изменились).

Редакция очень благодарна всем нашим авторам, читателям и отдельно — нашим друзьям и партнерам Logitech!

Это было весело, драйвово и незабываемо! Нам очень понравилось! Надеемся, и вам тоже!

Мы уже работаем над следующими конкурсами.

Напомню, что мы создавали платформу авторов для того, чтобы все имели возможность писать и публиковаться. То есть, писать статьи можно не только во время проведения конкурсов. Надеюсь, в ближайшее время многие из тех, кто сейчас это читает, напишет что-то интересное и уже их статьи будут заинтересованно читать. Мы должны развивать украинское ІТ-комьюнити вместе, а не ждать, что кто-то это сделает за нас.

Еще раз поздравляю победителей, спасибо авторам и читателям, с нетерпением ждем следующих конкурсов!

П.С. Если другие авторы захотят увидеть свои оценки — отпишитесь в комментариях, я обновлю эту новость.

П.П.С. Относительно возможных накруток. Внимательный автор Володимир тщательно следил за ними в голосовании читателей. И обратил внимание на некоторую, скажем так, активность в начале и в конце голосования. Слава египетским богам, это не было настолько массово, как в первый конкурс. Да и как таковой, накруткой здесь трудно назвать, я тоже следил и посмотрел по логам потом. Потому что искусственных автоматических массовых регистраций не было. Да, конечно, авторы звали знакомых, коллег, родственников голосовать за них. Надеюсь, кто-то из них останется на портале 🙂

Безусловно, хотелось бы сделать так, чтобы голосовали именно постоянные читатели. Но, для этого надо переделать систему регистрации на сайте с обязательной привязкой к Линкедину, ФБ, или Инсте и верификацией акка. Это дело не 1-2 дней. Учитывая, что рук у каждого только две, количество часов в сутках фиксированное, а задач — дофига, мы банально не успеваем. Но, я постоянно подчеркиваю, что эта функция крайне необходима (нет, не только из-за конкурсов).