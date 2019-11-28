НБУ одобрил работу в Украине международной платёжной системы Transfast

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Национальный банк Украины согласовал порядок и условия выхода на украинский рынок платёжной системы Transfast. Соответствующее решение было принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платёжных систем НБУ.

Международная платёжная система Transfast – это глобальная система перевода средств, которая предоставляет свои услуги более чем 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, Соединенных Штатах Америки, Канады, Индии и Австралии). Она насчитывает более 300 участников во всём мире.

Денежные переводы через систему Transfast можно осуществлять через веб-сервис или через мобильные приложения, доступные для платформ Android и iOS. Но пока что на сайте в опциях выбора нет Украины.

Transfast стала восьмой в Украине международной платёжной системой перевода средств, платёжной организацией которой является нерезидент.

Источник: НБУ