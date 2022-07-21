НБУ поднял официальный курс гривны к доллару сразу на 25% — до 36,56 грн/доллар (он остается фиксированным). Также регулятор ввел новые ограничения

Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 установил новый официальный курс гривны к доллару США. Курс НБУ увеличился на 25% – до 36,5686 грн/долл. США. Эта коррекция осуществлена ​​с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам.

Отмечается, что официальный курс гривны к доллару США продолжает оставаться фиксированным. Однако коррекция курса позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны. Такой шаг положительно оценят представители бизнеса, в том числе ФЛП, получающие доходы из-за рубежа в долларах и были вынуждены продавать валюту по официальному фиксированному курсу, который не соответствовал рыночному.

«Новый уровень курса станет якорем для экономики и придаст ей устойчивость в условиях неопределённости. Продолжение политики фиксированного курса позволит Национальному банку сохранить контроль за динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы», – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

По оценкам НБУ, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, а также позволит минимизировать спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

Вместе с тем коррекция официального курса должна иметь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен. Эти процессы в последние месяцы обусловлены, прежде всего, последствиями войны для предложения товаров и услуг и стоимости логистики, а также динамикой цен на мировых товарных рынках.

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Условия установления курса продажи и покупки валюты в наличном и безналичном сегментах рынка остаются неизменными.

Также НБУ вводит и другие изменения на валютном рынке с 21 июля 2022:

банки смогут продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от 3 календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте). Это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что снизит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте.

граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;

уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте);

установлен ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте. Считается, что это ограничение не почувствует подавляющее большинство граждан, находящихся за границей;

Правление НБУ может ввести отдельный порядок проведения сделок покупки валюты банками на собственные нужды.

Дополнительно, НБУ вводит изменения в регламент работы коммерческих банков с иностранной валютой.

Источник: НБУ