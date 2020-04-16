НБУ разрешит удалённо открывать счета в банках через видеосвязь, BankID или электронную подпись

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Национальный банк Украины подготовил для банков серьёзные изменения в подходах проведения дистанционной идентификации и верификации клиентов. Как заявил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза, скоро открытие счёта в новом банке не будет требовать визита в отделение или личной встречи с агентом банка. Такая возможность может быть полезной в условиях карантина.

Отмечается, что в связи с вступлением в силу Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», с 28 апреля 2020 года для идентификации и верификации клиента банка его личное присутствие не будет обязательным. В связи с этим НБУ разработал новые инструменты и способы удалённой идентификации, а банки смогут самостоятельно выбирать необходимую им модель в зависимости от особенностей их деятельности. При этом банкам будут доступны:

полноценные модели удаленной идентификации и верификации (с помощью системы BankID НБУ, квалифицированной электронной подписи (КЭП) и видеосвязи клиента с работником банка). В случае использования видеосвязи для верификации клиентов, НБУ не ограничивает возможности работы с паспортами старого образца (в формате «книжечки»);

упрощённые модели, которые предусматривают определённые ограничения на объёмы операций и остатков по счетам клиентов. При этом к упрощённым механизмам верификации индентификационных данных клиента относятся:

верификация с помощью Системы BankID НБУ; верификация с помощью КЭП; осуществление платежа на отдельный счёт банка с личного счёта клиента, сопровождающегося по крайней мере указанием фамилии, имени и отчества клиента; дистанционное считывание клиентом данных с чипа своего биометрического документа (например, паспорта или паспорта в формате ID-карты) с помощью NFC модуля смартфона и соответствующего мобильного приложения банка; верификация данных из бюро кредитных историй с подтверждением клиента через пароль, поступивший от банка на финансовый номер телефона клиента, указанный в его кредитной истории.



Также при использовании некоторых упрощённых механизмов нужно будет осуществить фотофиксацию клиента с использованием метода распознавания реальности человека и с собственным идентификационным документом.

Что касается ограничений, распространяющихся на упрощённые модели идентификации, то они следующие:

общий лимит на проведение расходных финансовых операций по всем счетам, открытым клиенту в банке, не будет превышать 40 тыс. грн в месяц и 400 тыс. грн в год;

общий остаток по всем открытым клиенту счетами и электронным кошелькам в банке не будет превышать 40 тыс. грн.

Отмечается, что все механизмы и модели будут подробно освещены в обновлённом «Положении об осуществлении финансового мониторинга в банковской системе», которое планируется утвердить до конца этого месяца.

Источник: НБУ