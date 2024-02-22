Warner Bros. потратила $200 млн на фильм «Джокер 2». Это более чем вдвое превышает бюджет первой части

Примерно через полгода в кинотеатрах выйдет новый фильм «Джокер 2». И как уже стало известно, он будет очень дорогим. Его бюджет якобы составляет $200 млн и более чем вдвое превышает затраты на создание первой части 2019 года.

Сообщается, что 10% от общего бюджета составляет гонорар Хоакина Феникса. За повторное исполнение роли одного из главных персонажей DC он получит $20 млн. В то же время Леди Гага, которая сыграет Харли Квинн, получит $12 млн за свою роль.

Хотя эта сумма в $200 млн является большой, «Джокер» имел огромный успех для Warner Bros., поэтому неудивительно, что студия захочет инвестировать значительные средства в продолжение. Помимо того, что он получил многочисленные награды и стал шестым самым кассовым фильмом 2019 года, это также был первый фильм с рейтингом R, сборы которого превысили $1 млрд в прокате.

«Джокер 2» также следует тенденции, согласно которой блокбастеры, особенно фильмы о супергероях, увеличиваются в бюджете. Несмотря на то, что «Джокер» должен был быть отдельным фильмом, в 2022 году было анонсировано его продолжение. Вторая часть выйдет в прокат 4 октября.

Источник: ign

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