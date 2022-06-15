СМИ: «Джокер 2» будет мюзиклом, а роль Харли Квинн хочет сыграть певица Леди Гага

Буквально на днях сиквел фильма «Джокер» получил рабочее название и сценарий, а теперь голливудские источники сообщили еще несколько интересных новостей по поводу проекта. Сразу несколько СМИ уверяют, что в «Джокере 2» хочет сыграть популярная певица Леди Гага, претендующая на роль Харли Квинн. При этом сам фильм поменяет тональность и будет не мрачной драмой с психопатическим оттенком, а… мюзиклом.

Исходя из данной информации возникает вопрос — авторы изначально собирались снять мюзикл и поэтому подбирали «поющую актрису»? Или же получив возможность привлечь к картине Леди Гагу, боссы Warner Bros. решили по максимуму использовать все таланты певицы и актрисы? На данный момент официального подтверждения данной информации нет, но это вполне типично для индустрии, где переговоры об условиях и гонорарах не комментируются до подписания контракта.

Кстати, в пользу версии о том, что главной темой нового фильма станут болезненные отношения говорит его название — «Folie à deux» / «Безумие на двоих». Ну, а как мы помним по комиксам, именно Харли Квинн (она же Харлин Квинзел — психиатр из лечебницы Аркхем для душевнобольных преступников) выступает основным любовным интересом Джокера.

Отметим, что в последние годы Леди Гага предпринимает активные попытки покорить Голливуд — в 2018 году она снялась в драме «Звезда родилась» (кстати, одним из продюсеров был режисер «Джокера» Тодд Филлипс), в 2021 году — в картине «Дом Gucci», а в текущем году должен выйти боевик «Быстрее пули» с ее участием.

Источник: Coming Soon