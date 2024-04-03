Фильм «Джокер: Безумие на двоих» получил рейтинг R из-за сцен с «сильным насилием» и «полным обнажением»

Фильмы с рейтингом R разрешают для просмотра лицам, не достигшим 17 лет, только в присутствии одного из родителей или законного представителя.

По данным Variety, мюзикл, который продолжает историю «Джокера» 2019 года, получил рейтинг R из-за сцен с «сильным насилием», «обсценной лексикой», а также «кратковременным полным обнажением». Оригинальный фильм получил подобную характеристику — однако с дополнительным примечанием о «тревожном поведении».

Хоакин Феникс повторяет роль Артура Флека, в то время как Леди Гага впервые примеряет на себя роль его подружки.

Ранее Харли Квинн играла Марго Робби в таких фильмах, как «Отряд самоубийц» (2016), «Хищные птицы» (2020) и «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021). Гага, которая отметилась ролями в лентах «Звезда родилась» и «Дом Гуччи», должна изобразить «более взрослую версию» злодейки и проявить свои вокальные способности (поскольку фильм, как отмечал режиссер Тодд Филлипс, будет мюзиклом).

В актерский состав сиквела также вошли Кэтрин Кинер, Брендан Глисон и Зази Битц.

Ранее стало известно, что Warner Bros. потратила $200 млн на «Джокер 2» — это более чем вдвое превышает бюджет первой части. Первый «Джокер» собрал в мировом прокате более $1 миллиарда и возглавил «Оскар» 2020 года с 11 номинациями. Феникс получил статуэтку за лучшую мужскую роль.

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Фильм «Джокер: Безумие на двоих» должен выйти в кинотеатрах 4 октября 2024 года. Официальный трейлер ожидаем 9 апреля.

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