WB: «Джокер 2» выйдет 4 октября 2024 года — ровно через пять лет после премьеры первой части

Съемки фильма «Джокер 2» еще не начались, а киностудия Warner Bros. уже запланировала дату премьеры картины, выбрав ту же дату, что и в первом случае — 4 октября. Естественно, сроки кинорелиза могут еще не раз перенести, но нацеленность студии на 2024 год позволяет оценит степень готовности проекта.

Как мы уже рассказывали, сценарий авторства Скотта Сильвера и Тода Филлипса был готов еще летом. Тогда же мы узнали рабочее название картины — «Joker: Folie à deux» / «Джокер: Безумие на двоих» и вполне ожидаемое возвращение Хоакина Феникса к исполнению титульной роли.

Чуть позже стало известно, что к актерскому составу хочет присоединиться певица и актриса Леди Гага, претендующая на роль Харли Квинн, она же Харлин Квинзел — психиатр из лечебницы Аркхем для душевнобольных преступников. По слухам, существенная часть действие фильма будет развиваться в этой клинике, а сама картина будет не драмой, а … мюзиклом. Начало съемок сиквела запланировано на зиму текущего года.

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Отметим, что за роль в первой картине Хоакин Феникс получил $4,5 млн, но за продолжение ему заплатят уже $20 млн – то есть в 4,5 раза больше. Такой рост связан с впечатляющими коммерческими показателями — сборы составили $1,07 млрд при весьма скромном по супергеройским меркам бюджете в $62,5 млн.

Напомним, что на днях Warner Bros. отменила уже снятый кинокомикс Batgirl / «Бэтгерл» с бюджетом $90 млн, предназначенный для стримингового сервиса HBO Max.

Источник: Variety