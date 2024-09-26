«Не нравится — не покупайте»: экс-руководитель Sony ответил на критику сиквела Ghost of Tsushima

Бывший руководитель Sony Шон Лейден прокомментировал негативную реакцию фанатов на анонс игры Ghost of Yotei, сиквела Ghost of Tsushima.

Главной причиной недовольства геймеров стало появление женского персонажа в качестве главной героини, а также выбор актрисы на эту роль.

Фанаты предыдущей части, где главным героем был Джин Сакай, выразили свое разочарование в социальных сетях. В ответ на критику Шон Лейден высказал свою позицию:

«Это игра. Если вам не нравится, не покупайте ее. На самом деле, почему бы вам самим не создать игру, которую вы хотите?»

Лейден отметил, что разработчики верят в свою историю и стремятся ее рассказать. Однако его заявление вызвало споры среди игроков. Некоторые считают, что создатели должны учитывать пожелания аудитории.

1 It’s a game. An entertainment. A story a team of creators believes in. They want to make this. 2 it’s a game. If you don’t like it, don’t buy it. In fact, why not make the game you want yourself? — shawn layden 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇺🇸🇯🇵 (@ShawnLayden) September 25, 2024

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Беспокойство фанатов также связано с активностью актрисы Эрики Ишии в социальных сетях и ее woke-позицией. Она блокирует известных лиц, которые даже не высказывались против нее. Это вызывает опасения относительно возможного «прогрессивного» контента в Ghost of Yotei.

Комментаторы сравнивают ситуацию с игрой Concord, которая потерпела неудачу из-за подобных проблем. Хотя маловероятно, что Ghost of Yotei постигнет такая же участь, эта полемика может негативно повлиять на ее восприятие.

Источник: Tech4gamers