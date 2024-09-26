Новости Игры 26.09.2024 в 13:56 comment views icon

«Не нравится — не покупайте»: экс-руководитель Sony ответил на критику сиквела Ghost of Tsushima

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Ігор Панченко

Автор новостей

«Не нравится — не покупайте»: экс-руководитель Sony ответил на критику сиквела Ghost of Tsushima

Бывший руководитель Sony Шон Лейден прокомментировал негативную реакцию фанатов на анонс игры Ghost of Yotei, сиквела Ghost of Tsushima.

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Главной причиной недовольства геймеров стало появление женского персонажа в качестве главной героини, а также выбор актрисы на эту роль.

Фанаты предыдущей части, где главным героем был Джин Сакай, выразили свое разочарование в социальных сетях. В ответ на критику Шон Лейден высказал свою позицию:

«Это игра. Если вам не нравится, не покупайте ее. На самом деле, почему бы вам самим не создать игру, которую вы хотите?»

Лейден отметил, что разработчики верят в свою историю и стремятся ее рассказать. Однако его заявление вызвало споры среди игроков. Некоторые считают, что создатели должны учитывать пожелания аудитории.

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Беспокойство фанатов также связано с активностью актрисы Эрики Ишии в социальных сетях и ее woke-позицией. Она блокирует известных лиц, которые даже не высказывались против нее. Это вызывает опасения относительно возможного «прогрессивного» контента в Ghost of Yotei.

Комментаторы сравнивают ситуацию с игрой Concord, которая потерпела неудачу из-за подобных проблем. Хотя маловероятно, что Ghost of Yotei постигнет такая же участь, эта полемика может негативно повлиять на ее восприятие.

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Источник: Tech4gamers

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