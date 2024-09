«Не нравится — не покупайте»: экс-руководитель Sony ответил на критику сиквела Ghost of Tsushima

Бывший руководитель Sony Шон Лейден прокомментировал негативную реакцию фанатов на анонс игры Ghost of Yotei, сиквела Ghost of Tsushima.

Главной причиной недовольства геймеров стало появление женского персонажа в качестве главной героини, а также выбор актрисы на эту роль.

Фанаты предыдущей части, где главным героем был Джин Сакай, выразили свое разочарование в социальных сетях. В ответ на критику Шон Лейден высказал свою позицию:

Лейден отметил, что разработчики верят в свою историю и стремятся ее рассказать. Однако его заявление вызвало споры среди игроков. Некоторые считают, что создатели должны учитывать пожелания аудитории.

1 It’s a game. An entertainment. A story a team of creators believes in. They want to make this.

2 it’s a game. If you don’t like it, don’t buy it. In fact, why not make the game you want yourself?

— shawn layden 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇺🇸🇯🇵 (@ShawnLayden) September 25, 2024