Сиквел Ghost of Tsushima, DLC к Alan Wake 2 и Astro Bot: самое интересное с презентации State of Play

Sony провела масштабную презентацию State of Play ночью 25 сентября. Во время стрима зрителям продемонстрировали почти два десятка игровых проектов. Мы выбрали самое интересное.

Ghost of Yotei

Ключевым событием презентации стал анонс будущего проекта от разработчиков Sucker Punch Productions. Их новая игра, Ghost of Yotei, продолжит историю Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei перенесет игроков на остров Хоккайдо, к подножию горы Йотей. Главная героиня, Ацу, будет путешествовать по диким землям в сопровождении загадочного волка-компаньона. Ориентировочно релиз запланирован на 2025 год.

Alan Wake II: The Lake House

Второе расширение для игры от Remedy Entertainment появится осенью. Дополнение получило название Lake House. Точную дату выхода разработчики обещают сообщить в ближайшее время.

Dragon Age: The Veilguard

Новый геймплейный трейлер Dragon Age 4. Релиз игры запланирован на 31 октября.

Astro Bot

Осенью игроков Astro Bot ждет приятный сюрприз — масштабное бесплатное обновление. Оно обогатит игру новыми локациями для исследования и дополнительными ботами.

Palworld

Анонсировали выход Palworld на PlayStation 5. Релиз игры уже сегодня.

Horizon Zero Dawn Remastered

Обновленная версия Horizon Zero Dawn выйдет 31 октября. Владельцы оригинальной игры на PlayStation или ПК смогут обновиться до ремастера за $9,99.

The Midnight Walk

Хоррор с необычной эстетикой появится на платформах PS5 и PS VR2. Проект создают разработчики игры Lost in Random. Выход запланирован на весну 2025 года.

Hell is Us

Впервые показали игровой трейлер приключенческой игры, события которой разворачиваются в стране, опустошенной войной. Выход запланирован на 2025 год. Над проектом работает Джонатан Жак-Бельте, известный своей работой над Deus Ex: Human Revolution и Mankind Divided.

Stellar Blade

Stellar Blade получит кроссовер из Nier: Automata в новом DLC, и фоторежим. Точная дата пока неизвестна, однако оба дополнения выйдут в этом году.

Metro: Awakening

Metro Awakening — это новая VR-игра из серии Metro, предлагающая игрокам сюжетное приключение от первого лица. Она сочетает в себе атмосферные исследования, элементы стелса и интенсивные боевые сцены. Выйдет 7 ноября 2024 года для PS5 и PS VR2.

Monster Hunter Wilds

Компания Capcom объявила, что игра увидит свет в феврале 2025 года. Продюсер Риодзо Цудзимото сообщил о старте предварительных заказов. Игроки, которые сделают предзаказ, получат доступ к ряду уникальных бонусов.

Archeage Chronicles

Многопользовательская ролевая игра. Выход запланирован на 2025 год.

PlayStation 5 Pro

Компания Sony объявила семь новых игр, которые получат улучшения для консоли PlayStation 5 Pro.

Запись презентации State of Play 2024