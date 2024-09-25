Трейлер Ghost of Yotei — сиквела Ghost of Tsushima с женщиной-протагонистом

Компания Sony завершила презентацию State of Play анонсом новой игры от студии Sucker Punch — Ghost of Yotei. Это продолжение популярной серии Ghost, действие которой разворачивается в средневековой Японии.

В коротком тизер-трейлере разработчики представили новую главную героиню по имени Ацу. Она владеет как традиционным самурайским мечом, так и сямисеном — японским струнным инструментом.

Ghost of Yotei перенесет игроков на остров Хоккайдо, к подножию горы Йотей. Ацу будет путешествовать по диким землям в сопровождении загадочного волка-компаньона. Действие игры будет разворачиваться в 1603 году — в начале периода Эдо в японской истории.

Эндрю Голдфарб, менеджер по коммуникациям Sucker Punch, рассказал о новых возможностях игры:

«Мы создали огромные панорамные виды, добавили новое звездное небо с полярным сиянием, улучшили реалистичность движения травы и растений под воздействием ветра».

За словами разработчиков, Ghost of Yotei станет первым проектом студии, созданным специально для PlayStation 5. Это позволит максимально использовать технические возможности консоли для создания впечатляющего визуального оформления.

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Sucker Punch обещает сохранить атмосферные моменты созерцания, которые полюбились игрокам в предыдущей части серии — Ghost of Tsushima. В то же время команда работает над внедрением новых игровых механик и видов оружия.

Sony пока не назвала точную дату выхода Ghost of Yotei, ориентировочно релиз запланирован на 2025 год.

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Источник: The Verge