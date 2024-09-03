Concord — все: PlayStation закрывает игру через две недели после выпуска и возвращает средства игрокам

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Sony Interactive Entertainment прекращает работу своего нового многопользовательского шутера Concord всего через две недели после запуска из-за негативных отзывов игроков и низкой популярности.

Concord разрабатывали на протяжении восьми лет и она должна была стать следующим большим хитом PlayStation после успешного приема Helldivers 2. Игра вышла 23 августа 2024 года на PlayStation 5 и ПК после бета-тестирования в июле. Однако Concord быстро превратилась на один из хуже всего воспринятых проектов компании.

Райан Эллис, геймдиректор студии Firewalk Studios, сообщил в блоге PlayStation, что некоторые аспекты игры и ее запуск «не оправдали ожиданий». Из-за этого Sony решила прекратить поддержку Concord.

Согласно официальному заявлению, серверы Concord выключат 6 сентября 2024 года. Продажи игры прекратили немедленно. Игроки, которые приобрели Concord в цифровых магазинах для PlayStation 5 или ПК, получат полное возмещение средств. Владельцам физических копий советуют обращаться за возвратом средств непосредственно к розничным продавцам.

Хотя точные цифры по количеству игроков не разглашаются, известно, что показатели Concord на платформе Steam были чрезвычайно низкими — на момент релиза Concord имела лишь до 700 одновременных игроков. Решение закрыть игру и вернуть средства всем покупателям свидетельствует, что проект не имел успеха ни на одной платформе.

Критики отмечали, что игра имеет «прочную основу, интересную функцию смены классов и впечатляющую графику», но в то же время «производит ужасное первое впечатление» и «трудно продается» в своем текущем состоянии. Такой резкий шаг по закрытию игры и возврату денег является беспрецедентным в современной индустрии игровых сервисов.

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Источник: Tech4gamers, Gamesradar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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