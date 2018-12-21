Не прошло и полгода: «ПриватБанк» запустил услугу оформления электронных полисов ОСАГО и в мобильном приложении Приват24

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Объявляя в апреле о запуске услуги оформления электронных полисов ОСАГО через отделение и веб-версию сервиса Приват24, крупнейший украинский банк «ПриватБанк» дал обещание, что уже очень скоро желающие смогут быстро и удобно оформлять «автогражданку» через мобильное приложение Приват24. И вот спустя более чем полгода банк сдержал свое обещание — вышедшее на этой неделе одновременно для Android и iOS обновление приложения Приват24 проносит обещанную услугу, которую банк называет «первым мобильным сервисом мгновенного оформления страховых полисов в Украине».

Всем клиентам банк обещает на первую страховку кэшбек — целых 40 грн, добавляя, что предложение будет действовать только первые несколько месяцев с момента запуска услуги.

Чтобы оформить страховку, нужно зайти в меню «Страхование», выбрать полис ОСГПО, ввести госномер авто и оплатить стоимость полиса картой. «ПриватБанк» даже снял «видеоинструкцию» (даже две — для Android и iOS), чтобы наглядно объяснить, как оформить «автогражданку» через мобильное приложение Приват24.

В планах разработчиков сервиса на ближайшую перспективу — добавление поддержки оплаты через Apple Pay и Google Pay, возможность покупать полисы в рассрочку, а также оформление европротокола непосредственно в платежном приложении.

В «ПриватБанке» напоминают, что владельцам электронного полиса не нужно предъявлять полиции никаких документов — для проверки подлинности полиса достаточно регистрационного номера автомобиля или номера документа. При желании электронную копию полиса можно выслать себе электронную на почту. Также она постоянно доступна в самом Приват24.

Напомним, вскоре после запуска электронных полисов случился небольшой казус — патрульная полиция Киева по ошибке оштрафовала владельца электронного полиса ОСАГО за отсутствие бумажного документа установленного образца. Но вскоре после инцидента полиция исправилась и отменила штраф.

Источник: «ПриватБанк»