Патрульная полиция Киева признала ошибку и отменила недавний штраф за электронный полис ОСАГО

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Около двух недель назад мы рассказывали, как киевлянин получил штраф за то, что при проверке документов не смог предоставить патрульным полицейским бумажный вариант оформленного им ранее электронного полиса ОСАГО. Но вот сейчас стало известно, что правоохранители, рассмотрев жалобу водителя, признали свою ошибку и отменили штраф. Ресурс «Обозреватель» опубликовал фото постановления об отмене штрафа.

По сути, этим постановлением Патрульная полиция Киева признала, что ее сотрудник действовал неправомерно, когда выписывал водителю штраф на 425 гривен.

В постановлении говорится, что предыдущее постановление об административном правонарушении серии ВР №113539 отменено, а дело – закрыто. Иными словами, справедливость восторжествовала. Будем надеяться, что это случай станет поучительным для других и предотвратит возникновение подобного рода недоразумений в будущем.

Источник: obozrevatel.com