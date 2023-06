Не только Apollo: клиенты для Reddit массово закрываются из-за роста платы за API и ограничений

Reddit рискует не получить повышенных выплат от разработчиков – компании попросту отказываются работать с новыми тарифами и ограничениями. Сразу несколько авторов приложений объявили о завершении работы на платформе до конца июня. Среди них ReddPlanet, rif is fun for Reddit, Sync и Apollo.

Сервис rif is fun for Reddit закрывается «в ответ на изменения API Reddit Inc и их враждебное отношение к разработчикам, работающим на их платформе». Разработчик указал, что Reddit «к сожалению, продемонстрировал последовательное нежелание идти на компромисс по всем пунктам». Среди них не только рост оплаты: Reddit заблокировал рекламу в сторонних приложениях и запретил публиковать в них откровенный контент, даже если он разрешен в самом Reddit.

«Препятствия, которые Reddit ставит перед сторонними приложениями, просто невозможно преодолеть, — написал разработчик ReddPlanet. — Это запрет откровенного контента, необоснованное ценообразование, ограничения по времени, отсутствие реакции и нежелание найти золотую середину. Reddit показал, что их намерение состоит в том, чтобы уничтожить все сторонние сервисы».

Разработчик Apollo Кристиан Селиг на прошлой неделе сообщил об ожидаемых в связи с обновлением тарифов затратах в размере $20 млн. В длинном посте о предстоящем закрытии он подтвердил расходы и опроверг утверждения Reddit о том, что приложение неэффективно с API. Селиг выложил часть стенограммы разговора с модераторами Reddit, в которой генеральный директор Стив Хаффман сказал, что Apollo угрожал компании, чего, по словам Селига, он не делал (подкрепляя свои слова стенограммой).

«Чтобы было абсолютно ясно: я действительно не хочу закрывать Sync, — написал разработчик Sync, — Работа над этим приложением была любимым делом моей жизни в течение последнего десятилетия, но, учитывая то, как обстоят дела, я не вижу другого выхода».

Reddit объявил, что делает исключение из новых правил для приложений, ориентированных на специальные возможности, после критики со стороны сабреддита r/Blind.

Пока в Reddit не комментируют ситуацию. Сегодня компания планирует провести конференцию о «последних обновлениях API, включая доступность, мод-ботов и сторонние инструменты для модификаций».

Источник: The Verge