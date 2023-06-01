Новости Софт 01.06.2023 в 16:18

Reddit может взимать до $20 млн в год с разработчика программы Apollo – согласно обновленным правилам использования API

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

В апреле Reddit объявил об обновлениях, которые позволят платформе ограничить количество запросов на API, сделанных сторонними клиентами. А сейчас появились новые детали этих правил, которые предполагают, что сайт будет взимать около $12 000 за каждые 50 млн запросов.

Курс
MOTION DESIGN
Розкривайте свій творчий потенціал та створюйте динамічні анімації з основами Motion Design!
Більше про курс
pic

Это значит, что такой клиент как Apollo (популярное iOS-приложение Reddit), сделавший 7 миллиардов API-запросов в прошлом месяце, должен будет платить $1,7 млн в месяц или $20 млн в год, если планирует работать в том же темпе.

📣 Had a call with Reddit to discuss pricing. Bad news for third-party apps, their announced pricing is close to Twitter’s pricing, and Apollo would have to pay Reddit $20 million per year to keep running as-is.
by u/iamthatis in apolloapp

Разработчик Apollo Кристиан Селиг говорит, что даже если бы он решил удерживать только пользователей, оформивших подписку на приложение, он все равно не сможет заработать хоть какой-то прибыли. Среднестатистический пользователь Apollo делает 344 запроса в день, что обойдется в $2,50 в месяц – тогда как подписка на Apollo Ultra стоит $1,49 в месяц или $12,99 в год.

«Я глубоко разочарован этой ценой. Хотя команда Reddit всегда была коммуникабельной и вежливой, я не вижу никакого объяснения, почему эта цена является чем-то реальным или отдаленно разумным. Надеюсь, само собой понятно, что у меня нет таких денег», – пишет Селиг.

Разработчик надеется, что Reddit прислушается к отзывам и найдет достойное решение. Иначе, неизвестно, какая судьба ждет такие приложения как Apollo, Rif и Relay.

«Расходы, которыми мы поделились с Apollo, это цена за 1000 вызовов API, а не ежемесячный счет. Наши цены основываются на уровнях использования, которые мы измеряем, чтобы быть максимально справедливыми. Мы работали и будем продолжать работать со сторонними программами, чтобы помочь им повысить эффективность, что может повлиять на общую стоимость», — комментирует Тим Ратшмидт, директор по связям Reddit.

Курс
PM в IT
Тебе навчатимуть найкращі
Хочу на курс
pic

Ситуация очень напоминает решение Илона Маска, отменившего доступ к API Twitter еще до анонса подписки – стоимость которой достигает $42 000 в месяц. Этот шаг не только изменил способ взаимодействия некоторых пользователей с соцсетью, но и лишил их возможности использовать некоторые полезные боты для наблюдения за движением транспорта или общественной безопасностью.

Заявление о монетизации API Reddit состоялось в преддверии потенциального IPO компании. Сейчас Reddit зарабатывает деньги только на рекламе, а плата от разработчиков может сделать предложение более ценным для инвесторов. Кроме взыскания средств с разработчиков, Reddit также планирует получать деньги с ИИ-компаний, использующих сайт для обучения больших языковых моделей.


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить