Reddit может взимать до $20 млн в год с разработчика программы Apollo – согласно обновленным правилам использования API

В апреле Reddit объявил об обновлениях, которые позволят платформе ограничить количество запросов на API, сделанных сторонними клиентами. А сейчас появились новые детали этих правил, которые предполагают, что сайт будет взимать около $12 000 за каждые 50 млн запросов.

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Это значит, что такой клиент как Apollo (популярное iOS-приложение Reddit), сделавший 7 миллиардов API-запросов в прошлом месяце, должен будет платить $1,7 млн в месяц или $20 млн в год, если планирует работать в том же темпе.

Разработчик Apollo Кристиан Селиг говорит, что даже если бы он решил удерживать только пользователей, оформивших подписку на приложение, он все равно не сможет заработать хоть какой-то прибыли. Среднестатистический пользователь Apollo делает 344 запроса в день, что обойдется в $2,50 в месяц – тогда как подписка на Apollo Ultra стоит $1,49 в месяц или $12,99 в год.

«Я глубоко разочарован этой ценой. Хотя команда Reddit всегда была коммуникабельной и вежливой, я не вижу никакого объяснения, почему эта цена является чем-то реальным или отдаленно разумным. Надеюсь, само собой понятно, что у меня нет таких денег», – пишет Селиг.

Разработчик надеется, что Reddit прислушается к отзывам и найдет достойное решение. Иначе, неизвестно, какая судьба ждет такие приложения как Apollo, Rif и Relay.

«Расходы, которыми мы поделились с Apollo, это цена за 1000 вызовов API, а не ежемесячный счет. Наши цены основываются на уровнях использования, которые мы измеряем, чтобы быть максимально справедливыми. Мы работали и будем продолжать работать со сторонними программами, чтобы помочь им повысить эффективность, что может повлиять на общую стоимость», — комментирует Тим Ратшмидт, директор по связям Reddit. Курс PM в IT Тебе навчатимуть найкращі Хочу на курс

Ситуация очень напоминает решение Илона Маска, отменившего доступ к API Twitter еще до анонса подписки – стоимость которой достигает $42 000 в месяц. Этот шаг не только изменил способ взаимодействия некоторых пользователей с соцсетью, но и лишил их возможности использовать некоторые полезные боты для наблюдения за движением транспорта или общественной безопасностью.

Заявление о монетизации API Reddit состоялось в преддверии потенциального IPO компании. Сейчас Reddit зарабатывает деньги только на рекламе, а плата от разработчиков может сделать предложение более ценным для инвесторов. Кроме взыскания средств с разработчиков, Reddit также планирует получать деньги с ИИ-компаний, использующих сайт для обучения больших языковых моделей.