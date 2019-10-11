Не только камеры. DxOMark теперь также оценивает качество звука (запись и воспроизведение) в современных смартфонах

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Французская компания DxO Labs в первую очередь известна своим ПО для профессиональной обработки фотографий и сайтом DxOMark, где публикуются результаты технических измерений и оценок современных камер. За последнее время проект DxOMark значительно расширился: с недавних пор специалисты оценивают не только основные камеры смартфонов, но и фронтальные. Кроме того, не так давно DxOMark вновь изменили методику, включив оценку ночных режимов и широкоугольных камер. На этом DxOMark решили не останавливаться и вчера объявили о расширении привычной сферы интересов. Отныне DxOMark будет оценивать не только камеры смартфонов, но и их звучание. Говоря конкретнее, они будут тестировать качество записи и воспроизведения звука на современных смартфонах. Соответствующий протокол называется DxOMARL Audio Test Protocol.

Общая аудиооценка делится на воспроизведение и запись точно так же, как оценка возможностей камеры смартфона делится на фото и видео.

Для проверки воспроизведения была обустроена отдельная комната. Сейчас оценка производится только через встроенные динамики при различных сценариях, включая игры и музыку. Оцениваются тембр, звуковой ландшафт, баланс, громкость, чистота и прочие аспекты звука.

Тестирования возможностей встроенных микрофонов проводится в специальной безэховой камере и охватывает самые различные сценарии, включая запись селфи-видео, запись на улице, концерте или встрече. Также в ходе тестов оценивается работа алгоритмов, отвечающих за шумоподавление.

Одновременно с анонсом протокола был опубликован новый рейтинг лучших смартфонов по качеству звука по версии DxOMark.

На данный момент в нем представлено семь разных моделей смартфонов. На первом месте рейтинга — Huawei Mate 20 X с результатом 75 баллов. Второе место занял iPhone Xs Max (74 балла), а третье — iPhone 11 Pro Max (71 балл). Следом идут Samsung Galaxy Note10+ (66 баллов), Galaxy S10+ (65 баллов), Honor 20 Pro (53 балла) и Sony Xperia 1 (45 баллов).

Источник: DxOMark