Немцы представили новый электрический флагман BMW iX: мощность 500 л.с., батарея 100 кВтч, запас хода 600 км и старт производства в 2021 году

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Как и было обещано, немецкий автопроизводитель официально представил новый серийный флагманский электрокроссовер BMW iX, основанный на концепте 2018 года BMW Vision iNEXT. Серийное производство модели стартует уже во второй половине следующего года в Дингольфинге (Германия), так что довольно скоро этот электромобиль можно будет увидеть на дорогах Европы.

Электромобиль основан на новой модульной платформе автопроизводителя с использованием технологии BMW eDrive пятого поколения. BMW iX оснащен двумя электродвигателями на передней и задней оси суммарной мощностью 500 л.с. / 370 кВт. Этого достаточно, чтобы разогнать крупный кроссовер до скорости 100 км/ч менее, чем за 5 секунд.

Емкость батареи в полу составляет 100 кВтч, при этом минимальный расход энергии (порядка 21 кВтч на 100 км) позволяет обеспечить запас хода 600 км по измерительному циклу WLTP или 300 миль (480 км) по измерительному циклу EPA. Электромобиль BMW iX поддерживает скоростную зарядку в режиме 200 кВт, на таких станциях батарею можно зарядить от 10% до 80% менее, чем за 40 минут. При нехватке времени электромобилю можно добавить запас хода 120 км всего за 10 минут зарядки. Полный заряд от 0% до 100% занимает порядка 11 часов от домашней зарядной станции Wallbox мощностью 11 кВт.

По длине и ширине BMW iX сравним с кроссовером BMW X5, высота и линия крыши напоминает BMW X6, а размер колес соответствует BMW X7. В дизайне присутствует ряд приятных мелочей, вроде выдвигающихся ручек и безрамочных стекол дверей, а коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,25 (Cd).

Прозрачную «решетку радиатора» использовали для размещения за ней набора камер, сенсоров и радаров, которые используются для системы автономного движения. Электронная начинка BMW iX максимально продвинута, она поддерживает 5G и способна обработать вдвое больший объем данных с различных датчиков и сенсоров автомобиля, чем это было раньше.

Водитель получает в свое распоряжение шестигранный руль, крупный изогнутый дисплей BMW Curved Display и проекционный HUD-дисплей, при этом система работает на основе новой версии фирменной BMW OS. В отделке салона используются натуральные и перерабатываемые материалы

Стоимость электрокроссовера BMW iX объявят ближе к дате выхода на рынок, который состоится уже в 2021 году.













Источник: BMW