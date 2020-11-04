Через неделю BMW проведет мероприятие NEXTGen 2020, на котором представят серийный электрокроссовер BMW iNEXT

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Немецкий автопроизводитель BMW анонсировал онлайн-мероприятие #NEXTGen 2020, которое пройдет 11 ноября 2020 года. В его рамках будет представлен серийный вариант электрокроссовера BMW iNext, а также показаны новинки мотоциклетного подразделения Motorrad и бренда Mini.

Концепт флагманского электрокроссовера BMW Vision iNEXT был представлен два года назад, при этом предсерийную версию без камуфляжа еще никто не видел.

Электрокроссовер BMW iNext будет основан на новой платформе компании, при этом точные параметры мощности и запаса хода еще не озвучивались (предполагается, что это будет порядка 200-300 кВт мощности и 400 км запаса хода).

Ранее немцы обещали, что выпустят кроссовер на рынок уже в 2021 году, однако более точную дату мы наверняка услышим через неделю. Также интересно, что производитель называет модель не SUV (Sport Utility Vehicle), а SAV (Sports Activity Vehicle), намекая на соответствующие способности новинки.

Напомним, что весной текущего года немцы показали электрический седан BMW Concept i4 с мощностью 530 л.с., батареей 80 кВтч и запасом хода 600 км, его серийная версия также выйдет на рынок в 2021 году.

Источник: Engadget