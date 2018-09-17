Концепт флагманского электрокроссовера BMW Vision iNEXT представлен официально, серийная версия выйдет на рынок в 2021 году

Немецкий автопроизводитель BMW официально представил концепт электромобиля BMW Vision iNEXT, представляющий собой кроссовер в весьма футуристичном дизайне. Используемые в данной модели визуальные и технологические решения появятся в будущих серийных моделях бренда начиная со следующего десятилетия.

Интересно, что концепт BMW Vision iNEXT также пойдет в серию, причем произойдет это уже в 2021 году. Производство модели будет осуществляться на немецком заводе компании в Дингольфинге. Разработчики не поделились конкретными техническими характеристиками новинки, но отметили, что это будет «средство передвижения с высокой степенью автономности, без вредных выхлопов и постоянно подключенное к сети». Если отталкиваться от показателей BMW Concept iX3, то это будет мощность на уровне 200 кВт / 270 л.с., батарея емкостью 70 кВтч и запас хода порядка 400 км / 250 миль по циклу WLTP.

В свою очередь дизайнеры попытались ответить на вопрос, как должен выглядеть автомобиль, которым уже не нужно управлять, но который при этом должен вызывать у потенциального владельца желание им обладать. Задние двери четырехместного электрокроссовера открываются против хода движения, а в салоне отсутствует центральная стойка для большего комфорта пассажиров.

Водитель BMW Vision iNEXT сможет выбрать два режима управления: «Boost», в котором будет управлять автомобилем самостоятельно или «Ease», в котором сможет положиться на систему беспилотного управления. В режиме «Boost» электрическая двигательная установка предоставит максимально возможную динамику, а управляющий блок Intelligent Personal Assistant — поддержку вспомогательных систем.

В свою очередь, в режиме «Ease» электромобиль позволит водителю повернуть кресло назад, расслабиться и пообщаться с пассажирами, пока сам займется поездкой в заданную точку. В этом режиме руль сдвигается ближе к лобовому стеклу, педали газа/тормоза скрываются в специальной панели, а информация на мониторах меняется в сторону обзорных данных о поездке. Более того, прикосновение пальцем к деревянному покрытию сенсорной центральной консоли оставляет после себя световой след, а обивка задней части салона из жаккардовой ткани со встроенной светодиодной подсветкой позволяет управлять музыкой жестами.

Напомним, что недавно компания BMW представила электрокроссовер BMW iX3, а до конца 2018 года также должна показать еще электрический премиум-седан BMW i4. Согласно стратегии NUMBER ONE > NEXT, до 2025 года будет представлено как минимум 25 моделей BMW с электрическими двигателями, 12 из которых будут полностью электрическими (BEV).

Источник: BMW