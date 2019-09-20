Немецкий автопроизводитель Daimler (Mercedes-Benz) больше не будет разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания и сфокусируется на создании электромобилей

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Немецкий автопроизводитель Daimler (Mercedes-Benz) заявил, что текущее поколение двигателей внутреннего сгорания компании станет последним. В дальнейшем компания будет использовать только существующие наработки, а освободившиеся средства направит на разработку платформ и компонентов для электромобилей.

Заявление озвучил в интервью изданию Auto Motor und Sport руководитель отдела разработки Daimler Маркус Шефер:

«Daimler в настоящее время выводит на рынок новейшее поколение двигателей внутреннего сгорания в различных моделях, таких как новый рядный шестицилиндровый двигатель для E- и S-класса, а также внедорожников. Текущее поколение скорее всего станет последним».

Представитель Daimler уточнил, что текущий роадмап на ближайшие годы не содержит планов по разработке новых ДВС, хотя в перспективе все может измениться, если электромобили не будут развиваться с такими высокими темпами, которые прогнозируют эксперты.

Отметим, что немецкий автопроизводитель уже достаточно активно работает над электрификацией своей модельной линейки — легковые автомобили представлены семейством EQ, коммерческие и грузовые — целым рядом моделей, включая Mercedes-Benz EQV, Fuso eCanter, E-FUSO Vision One, Freightliner eCascadia и eM2 и т.д.

Также стоит упомянуть о принадлежащем немцам бренде Smart, который уже стал на 100% электрическим.

Напомним, что ранее об отказе разрабатывать двигатели внутреннего сгорания заявила компания Volvo, которая с текущего года перестала выпускать чисто бензиновые автомобили — все новые модели бренда теперь будут гибридами или электромобилями.

Источник: InsideEV’s